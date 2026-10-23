AT 마드리드 특급 희소식! '한국 축구 에이스' 이강인 정상 훈련 소화…"UEFA 챔스 선발 선수들과 함께 진행"

AFP연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]부상으로 우려를 키웠던 이강인이 정상적으로 훈련을 소화했다. 치열한 우승 경쟁을 벌이고 있는 아틀레티코 마드리드에게는 희소식이이다.

스페인 매체 '문도 데포르티보'는 23일(한국시각) '디에고 시메오네 감독이 이날 훈련에서 반길 만한 소식 중 하나는 이강인의 훈련장 복귀였다'며 '이강인은 잔디 위에서 훈련을 소화했다'고 보도했다.

이강인의 복귀는 팀에게 고무적인 소식이었다. 현재 코케와 크리스티안 로메로 등 팀 내 부상자가 속출하고 있다. 이강인까지 장기간 이탈한다면 선수 운용에 큰 차질을 겪을 수 있다.

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앞서 이강인은 대퇴사두근에 불편함을 느껴 지난 21일 열린 UEFA 챔피언스리그 슈투트가르트전에 출전하지 못했다.

아틀레티코는 이강인의 몸상태를 예의주시하면서 훈련 강도를 관리하고 있다. 이강인은 슈투트가르트전에서 선발 출전했던 선수들과 함께 훈련했고, 그 결과 다른 선수들보다 적은 훈련량을 소화했다. 구단의 계획은 이강인이 오는 25일 데포르티보와의 리그 경기에 출전할 수 있는 몸 상태를 갖추도록 하는 것이다. 따라서 구단은 그를 무리하게 기용해 위험을 감수하고 싶지 않다는 입장을 분명히 하고 있다.

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앞서 이강인은 한국 대표팀에 합류하기 직전 경기에서도 발목에 불편함을 느껴 경기 도중 일찍 교체된 바 있다. 이는 과거 부상으로 인한 통증이 다시 나타난 것이었다. 다만 현재로서는 이러한 문제가 이강인의 경기 출전을 제한할 정도는 아닌 것으로 보인다. 물론 앞으로도 꾸준한 관리는 필요해 보이며, 아틀레티코도 이를 인지하고 있다.

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매체는 '이날 마지막 훈련에서 이강인은 UEFA 챔피언스리그 선발 출전 선수들과 함께 훈련했지만, 다른 선수들보다 낮은 강도로 훈련을 진행했다'며 '교체 선수들은 유소년팀 선수들로 구성된 팀과 미니게임을 치렀다'고 설명했다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com