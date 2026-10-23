'충격, AFC 회장 변심→면전에서 충성 맹약' 셰이크 살만 회장, 인판티노 FIFA 회장 4선 도전 공개 지지.."당신의 헌신, 우리 지지는 명확하다" 찬사

FIFA president Gianni Infantino waves to reporters as he leaves from a venue for the Asian Football Confederation (AFC)'s extraordinary congress in Tokyo, Japan, October 23, 2026. REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 노주환 기자]분위기가 달라졌다. 입지가 크게 흔들렸던 지아니 인판티노 국제축구연맹(FIFA) 회장의 재선 가능성이 점점 높아지고 있다. 인판티노의 계획에 그동안 반대 의사를 밝혔던 아시아축구연맹(AFC) 셰이크 살만 빈 아브라힘 알칼리파 회장의 자세가 바뀌었다. 인판티노의 회장 도전을 지지하겠다고 공개적으로 밝혔다.

바레인 출신 셰이크 살만 AFC 회장은 앞서 월드컵을 포함한 FIFA 대회 상업적 권리를 민간 투자자에게 매각하려다 실패한 인판티노 회장의 계획에 대해 반대 의사를 밝힌 바 있다. 인판티노 회장의 야심찬 상업적 계획은 큰 난관에 직면, 철회됐고, 그의 회장 재선 도전에 걸림돌로 작용하는 듯 보였다. 셰이크 살만 회장은 유럽축구연맹(UEFA) 및 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 회장들과 함께 인판티노가 구상한 'FIFA 포워드 엔터프라이즈' 계획을 신뢰에 대한 근본적인 위반이라고 비판하는 공개 서한을 작성하기도 했다. 인판티노는 이달 열린 FIFA 이사회에서 자신의 계획에 대해 사과했으며, 참석자들에게 다음 회의에서 답변할 수 있도록 자신의 지배구조에 대한 질문을 서면으로 제출하라고 입장을 밝혔다.

FILE - FIFA presidential candidate Sheikh Salman bin Ibrahim al-Khalifa of Bahrain during an extraordinary FIFA congress in Zurich, Switzerland Friday, Feb. 26, 2016. (AP Photo/Michael Probst, File) FRIDAY, FEB. 26, 2016 FILE PHOTO

그런데 셰이크 살만 회장은 23일 일본 도쿄에서 열린 AFC 임시 총회 개회사에서 아시아 회원국들이 인판티노를 지지한다고 말했다. 이번 회의에는 스위스계 이탈리아인 인판티노 회장도 참석했다. 셰이크 살만 회장은 인판티노를 향한 발언에서 "FIFA 회장으로서 새로운 임기를 모색하는 귀하와 귀하의 리더십을 지지한다. 열심히 협조할 것을 다시 한번 확인한다"고 밝혔다고 로이터통신이 보도했다.

Advertisement

또 그는 "인판티노 회장이 아시아의 수많은 국가를 방문한 것으로 안다. 나 역시 이 대륙의 수많은 회원들과 이야기를 나누었다"면서 "당신의 마음을 알고 있다. 그리고 귀하의 헌신 또한 명확하다고 생각한다. 지지는 매우 명확하다"고 말했다.

FILE PHOTO: Soccer Football - FIFA Under-20 Women's World Cup - Final - Spain v North Korea - Stadion Miejski LKS, Lodz, Poland - September 27, 2026 FIFA President Gianni Infantino reacts after Spain win the Under-20 Women's World Cup REUTERS/Kacper Pempel/File Photo

임기 4년의 FIFA 회장 선거는 내년 3월 열린다. 인판티노는 이번에 재선이 될 경우 2031년까지 세계 축구의 수장으로 일하게 된다. 2016년 2월 FIFA 회장이 된 그는 4선에 도전한다. 인판티노의 장기 집권을 막을 대항마가 약하다는 지적이 나오고 있다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com

Advertisement