'충격! 마이클 캐릭 경질 불가피' BBC 전문가 못박았다, 맨유 25일 본머스전 패배→캐릭 임기 종료..이기거나 비기더라도 사임은 시간 문제

Manchester United's head coach Michael Carrick leaves the pitch after the Champions League opening phase soccer match between Como and Manchester United in Como, Italy, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni)

Manchester United's Portuguese midfielder #08 Bruno Fernandes reacts during the UEFA Champions League, league phase matchday 3, football match between Como 1907 and Manchester United at the Stadio Giuseppe Sinigaglia in Como, northen Italy on October 21, 2026. (Photo by PIERO CRUCIATTI / AFP)

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[스포츠조선 노주환 기자]"맨유가 본머스에 지면 캐릭의 임기는 끝날 것이다. 본머스전에서 뭔가를 얻어내더라도 캐릭이 떠나는 건 시간 문제다."

영국 매체 BBC에서 전문가로 활동 중인 크리스 서튼이 맨체스터 유나이티드 사령탑 마이클 캐릭 감독의 불안한 거취가 조만간 끝날 것이라고 전망했다. EPL 레전드 공격수 출신인 서튼은 BBC에서 프리미어리그 경기를 예측하고 있다. 그는 이번 주말 프리미어리그 8라운드 경기를 예상했고, 맨유가 본머스에 패할 것이라고 예상했다. 예상 스코어는 1대2를 점쳤다. 맨유는 25일 오후 11시(한국시각) 영국 맨체스터 올드 트래포드에서 본머스와 2026~2027시즌 리그 홈경기를 갖는다. 맨유는 최근 7경기에서 3무4패로 승리하지 못하고 있다. 프리미어리그 7경기에선 1승4무2패 승점 7점으로 리그 13위로 부진하다. 지난 22일 코모(이탈리아)와의 유럽챔피언스리그 리그 페이즈 원정 3라운드에서 충격적인 1대4 대패를 당하면서, 캐릭 감독에 대한 경질 압박이 더욱 심해졌다.

Manchester United's Matthijs de Ligt, left, speaks to Manchester United's Bruno Fernandes as they leave the pitch at half time during the Champions League opening phase soccer match between Como and Manchester United in Como, Italy, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni)

서튼은 23일 BBC 홈페이지에 올린 예상 칼럼 기사에서 '지난 주말 맨유가 리즈에 대패할 것이라고 말했다가 맨유 팬들로부터 온갖 비난을 받았지만, 결과적으로 며칠 오차가 있었을 뿐이었다. 그 일은 대신 코모전에서 일어났다'면서 '맨유는 이번 시즌 내내 부진했다. 내가 그들이 그렇게 처참하게 패할 것이라고 예측했던 이유도 바로 그 때문이다. 5-0이라는 스코어는 다소 장난기가 섞여 있었지만, 내가 전달하고자 했던 요점은 이번 주에 증명됐다'고 썼다.

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Manchester United's head coach Michael Carrick stands near the bench during the Champions League opening phase soccer match between Como and Manchester United in Como, Italy, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni)

또 서튼은 '브루노 페르난데스의 마이클 캐릭 비판은 현재 맨유가 겪고 있는 문제들을 더욱 가중시킬 뿐이다. 마치 이제는 (구단 경영진이) 누구를 지지할지 한쪽을 선택해야만 하는 단계에 이른 것 같다'고 설명했다. 또 그는 '맨유가 여기서 어디로 나아갈지 모르겠다. 나는 이번에 본머스의 승리를 예상한다. 본머스는 그들을 공격할 것이며, 최근 올드 트래포드에서 거둔 훌륭한 상대 전적 역시 그들에게 자신감을 줄 것'이라며 '만약 맨유가 이번 경기에서 패배한다면 캐릭이 어떻게 이 상황에서 살아남을 수 있을지 전혀 보이지 않는다. 그의 임기도 끝이 날 것이라고 생각한다. 설령 맨유가 이번 경기에서 뭔가를 얻더라도, 그가 떠나는 것은 시간 문제일 뿐이다'고 주장했다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com