초대박! 단장 피셜 '김민재가 바이에른 주전 센터백!', 에베를 "콤파니는 잘 돌아가는 듀오를 유지하고 있다"...獨언론도 '타는 후순위로 밀려난 모습' 인정

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[스포츠조선 박찬준 기자]김민재는 바이에른 뮌헨의 주전 센터백이다. 단장이 인정했다.

23일(한국시각) 독일 스카이스포츠는 '바이에른에서 주전 자리를 차지하기 위해 경쟁해야 하는 요나탄 타'라는 기사를 내보냈다.

올 시즌 바이에른 중앙 수비진의 분위기가 바뀌었다. 지난 시즌 요나탄 타와 다요 우파메카노가 주전으로 나섰다. 잦은 부상과 실수로 김민재가 한발 밀리는 모습이었다. 김민재는 상황에 만족했지만, 많은 팀들이 러브콜을 보냈다. 올 시즌 앞두고도 마찬가지였다.

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올 시즌 들어 기류가 바뀌었다. 김민재가 주전으로 떠올랐다. 최근 들어 김민재의 비중이 더욱 높아지고 있다. 김민재는 지난 비킹과의 유럽챔피언스리그 경기를 시작으로 3경기 연속 선발 출전했다. 비킹전에서 다소 아쉬운 플레이로 혹평을 받은 김민재는 지난 주말 라이프치히와의 리그 경기에서 최고의 활약을 펼치며, 다시 분위기를 바꿔 놓았다. 빈센트 콤파니 감독은 다시 아스널전에서 다시 김민재에게 기회를 줬다. 팀내 입지가 눈에 띄게 올라왔음을 보여주는 대목이다.

상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

김민재는 몸상태가 썩 좋지 않아 전반만을 소화했지만, 좋은 플레이로 독일 현지의 호평을 받았다. 뒤늦게 나선 타는 좀 아쉬운 플레이를 펼쳤다.

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스카이스포츠는 '타는 아스널전에서는 교체 출전에 그쳤고, 라이프치히전에는 아예 결장했다. 최근 타는 후순위로 밀려난 모습'이라고 했다. 이어 '김민재가 최근 경쟁에서 앞서 나가 있다. 우파메카노는 수비진 리더 역할을 확고히 맡고 있다'고 했다.

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막스 에베를 바이에른 디렉터는 "독일 축구 국가대표팀에는 '8300만 명의 대표팀 감독이 있다'는 말이 있지 않나. 그렇다면 바이에른 팬은 몇 명이나 될까?"라고 반문하며 "각자의 의견을 가진 2,400만 명의 팬이 있다. 하지만 라인업을 짜고 고민하는 것은 감독의 몫"이라고 했다. 이어 "김민재와 우파메카노가 라이프치히전에서 나쁘지 않은 호흡을 보여줬다. 그렇다면 잘 돌아가는 듀오를 일단 그대로 유지하면서, '좋아, 이제 타를 투입해 수비진에 신선한 에너지를 불어넣자'라고 판단할 수 있는 것"이라고 덧붙였다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com