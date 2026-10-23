'특별한 유니폼으로 따뜻한 나눔 실천!' 대전하나시티즌, 자선경매 진행

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[스포츠조선 박찬준 기자]대전하나시티즌이 팬들과 함께하는 특별한 유니폼 자선경매를 진행한다.

이번 경매는 팬들에게 선수들의 의미 있는 기록과 추억이 담긴 유니폼을 소장할 기회를 제공하고, 경매 수익금의 일부를 지역사회에 환원해 따뜻한 나눔을 실천하기 위해 마련됐다.

경매는 '2026 Specialty Jersey'와 '2026 산리오캐릭터즈 스페셜 유니폼' 등 총 34점의 유니폼으로 두 차례에 걸쳐 진행된다.

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경매에 선보이는 유니폼은 선수가 실제 경기에서 착용한 매치원(Match Worn) 유니폼과 경기 출전을 위해 선수에게 지급된 매치이슈드(Match Issued) 유니폼으로 구성된다.

특히 '2026 Specialty Jersey' 경매에는 선수들의 의미 있는 기록 달성 순간이 담긴 실착 유니폼이 포함돼 눈길을 끈다.

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지난 '하나은행 K리그1 2026' 24라운드 강원FC전에서 구단 역대 최다 공격포인트 타이기록을 달성한 마사의 유니폼을 비롯해 같은 경기에서 K리그 통산 200경기 출장을 달성한 하창래의 유니폼, 25라운드 울산HD전에서 K리그 통산 30득점-30도움을 달성한 정재희의 유니폼을 만나볼 수 있다.

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'2026 산리오캐릭터즈 스페셜 유니폼'은 지난 8월 23일 대전월드컵경기장에서 열린 '하나은행 K리그1 2026' 24라운드 강원FC와의 홈경기에서 선수단이 착용한 유니폼이다.

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당시 대전하나시티즌은 무더운 여름을 맞아 경기장을 찾은 어린이와 가족 팬들에게 색다른 즐거움과 특별한 추억을 선사하기 위해 산리오캐릭터즈 테마 홈경기를 진행했다. 선수단은 산리오캐릭터즈의 인기 캐릭터 '케로케로케로피' 마킹이 부착된 스페셜 유니폼을 착용해 팬들의 큰 호응을 얻었다. 이번 경매에서는 당시 선수단의 경기용으로 사용된 유니폼을 선보인다.

'2026 Specialty Jersey' 경매는 22일 오후 6시부터 28일 오후 8시까지 진행된다. 이어 '산리오캐릭터즈 스페셜 유니폼' 경매는 23일 오후 6시부터 29일 오후 8시까지 진행된다.

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경매 참여를 원하는 팬들은 구단 공식 온라인 스토어에 접속해 메인 페이지 내 경매 팝업 또는 배너를 통해 원하는 선수의 유니폼에 입찰할 수 있다.

경매를 통해 조성된 수익금의 일부는 구단 유소년 육성 및 취약계층 지원을 위해 활용될 예정이다. 앞서 올해 진행한 자선경매 수익금 중 이천만 원을 사회복지공동모금회 사랑의열매에 기부하며 팬들과 함께 나눔을 실천한 바 있다.

대전하나시티즌 김원택 단장은 "이번 자선경매는 선수들의 특별한 순간을 팬들과 함께 나누고, 그 의미를 지역사회로 확장하기 위해 마련했다"라며 "팬 여러분의 참여가 미래 축구 꿈나무 육성과 어려운 이웃들에게 실질적인 도움이 될 수 있도록 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com