韓 축구 에이스 이강인 귀하다! 디에고 시메오네 감독 줄줄이 OUT 노심초사 "부상이 지금처럼 단기적인 수준에 그치길 바랄 뿐"

epa13298356 Atletico Madrid's player Kang-in Lee takes part in a training session at Majadahonda sports city in Madrid, Spain, 12 October 2026. Atletico Madrid will face Manchester United in a UEFA Champions League soccer match on 13 October 2026. EPA/SERGIO PEREZ

사진=아틀레티코 마드리드 구단 공식 계정 캡처

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[스포츠조선 김가을 기자]디에고 시메오네 아틀레티코 마드리드 감독이 선수단 부상에 촉각을 곤두세웠다.

아틀레티코 마드리드는 25일 오전 4시(이하 한국시각) 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 데포르티보와 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 홈경기를 치른다. 아틀레티코 마드리드는 리그 5연승을 질주하며 2위(7승1무1패)에 위치해있다.

Atletico Madrid's head coach Diego Simeone takes place on his bench prior the Champions League opening phase soccer match between VfB Stuttgart and Atletico Madrid in Stuttgart, Germany, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)

결전을 앞둔 시메오네 감독은 현재 팀 분위기 등을 전했다. 스페인 언론 '아스'는 '시메오네 감독은 데포르티보와의 경기 및 부상으로 이탈한 선수단 몸 상태에 대해 얘기했다'고 보도했다.

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이 매체에 따르면 시메오네 감독은 '이탈 선수가 늘고 있다'는 질문에 "선수들도 우리에게 모두가 필요하다는 사실을 잘 알고 있다. 시즌은 매우 길고, 어떤 선수든 경기에 나서지 못하는 시기가 생기는 건 자연스러운 일이다. 그래서 우리는 탄탄한 선수단을 구축하고자 한다. 지금까지 이뤄온 성과를 바탕으로, 시즌이 끝날 때쯤에는 '좋은' 팀에서 '매우 좋은' 팀으로 발전해 있기를 기대한다"고 말했다.

Soccer Football - LaLiga - Espanyol v Atletico Madrid - RCDE Stadium, Cornella de Llobregat, Spain - October 17, 2026 Atletico Madrid's Lee Kang-in REUTERS/Albert Gea

아틀레티코 마드리드는 수비수 크리스티안 로메로가 부상으로 이탈했다. 파블로 바리오스의 몸상태도 완벽하지 않다. 지난 21일 슈투트가르트와의 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈에선 '에이스' 이강인이 부상으로 벤치만 지켰다. 다행히 이강인은 팀 훈련에 복귀한 것으로 알려졌지만, 현지 언론에 따르면 구단이 이강인 특별 관리에 돌입한 것으로 전해진다.

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시메오네 감독은 "부상이 지금처럼 단기적인 수준에 그치길 바랄 뿐이다. 선수들이 빨리 회복해서 곧 다시 경기에 나설 수 있을 것"이라고 믿음을 드러냈다.

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한편, 아틀레티코 마드리드는 11월 9일 '1위' FC바르셀로나와 격돌한다. 시메오네 감독은 관련 질문에 "그 전에 많은 경기가 남아있다. 아직 갈 길이 멀다. 우리는 다음 경기에 집중하고 있다. 데포르티보는 매 경기 아주 잘 싸우고 있다. 아주 용감한 팀이다. 지금은 이번 경기에서 좋은 활약을 펼치는 데 모든 에너지를 쏟고 있다"고 했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com