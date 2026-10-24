[공식입장] '맨유 협상설' 콘테 깜짝 발언 "진전된 협상 중인 구단 없다"...맨유행 루머 속 직접 입장 표명

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[스포츠조선 김대식 기자]안토니오 콘테 전 나폴리 감독이 자신을 둘러싼 이적설에 직접 선을 그었다.

콘테 감독은 23일(한국시각) 개인 SNS를 통해 이탈리아 및 해외 언론의 최근 보도와 관련해 입장을 밝혔다. 그는 "내 이름이 수많은 구단과 연결되어 언급되고 있으나, 현재로서 진전된 단계의 협상이 진행 중인 곳은 없다"고 말했다. 이어 "나폴리를 이끌며 보낸 멋지고 성공적인 시간을 뒤로하고, 나는 언제 그리고 어떻게 감독직에 복귀할지 신중히 검토하기 위해 필요한 시간을 가질 것이다. 이는 내가 올바른 조건이 갖추어졌다고 판단할 때 내릴 신중한 결정이 될 것이다"라고 밝혔다.

최근 불거진 각종 의혹에도 정면으로 반박했다. 콘테 감독은 "언급된 구단들에 내가 이미 재정적 요구나 전권을 요구했다는 보도와, 나의 이른바 '강한 성격'에 대한 우려성 기사들을 접했다. 이러한 보도들은 근거가 없으며, 현재 그러한 평가를 내릴 만한 구체적인 바탕 자체가 존재하지 않는다"고 강조했다.

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그러면서 "향후 구체적인 기회가 찾아온다면, 그때 해당 구단과 논의를 거쳐 양측의 요구 사항과 감독으로서 나의 지도 방식 및 특징을 모두 고려하여 합의 조건을 함께 검토하게 될 것이다"라고 밝혔다. 마지막으로 "그때까지 내 요구 사항이나 향후 거취에 관한 모든 추측은 어디까지나 추정일 뿐이며, 사실로 다루어질 수 없다"고 선을 그었다.

이번 입장 표명은 콘테 감독이 맨체스터 유나이티드행 루머에 휩싸인 가운데 나와 더욱 관심이 쏠린다. 맨유는 마이클 캐릭 감독 체제에서 유럽챔피언스리그(UCL) 코모 원정 1대4 대패를 포함해 부진이 이어지면서 감독 교체설이 불거진 상태다. 영국 매체 더 선은 앞서 콘테 감독이 2024~2025시즌 나폴리를 이탈리아 세리에A 우승으로 이끈 뒤 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 복귀를 희망하고 있다고 전했다. 당시 콘테 측 관계자들은 맨유와 접촉했다는 소문을 부인했다.

EPA연합뉴스

다만 맨유 내부에서 콘테 감독의 고려 순위는 높지 않은 것으로 알려졌다. 영국 텔레그래프는 '이미 대리인들이 콘테를 추천했으나, 맨유의 고려 대상에 비중 있게 포함되어 있지 않은 것으로 파악된다'며 '그는 구단이 정립하고자 하는 구조에 맞지 않는다는 평가를 받고 있다'고 보도했다. 해당 매체는 율리안 나겔스만을 유력 후보로 꼽았다.

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콘테 감독은 첼시, 나폴리, 인터 밀란, 유벤투스에서 우승을 차지했지만 평균 재임 기간이 2년 정도에 불과하다는 지적을 받아 왔다. 이번 입장문으로 거취 관련 논란은 일단 선을 그었으나, 시즌 도중 감독 교체 가능성이 커진 구단들이 늘어나는 만큼 콘테 감독을 향한 관심은 당분간 이어질 전망이다.