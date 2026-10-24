김민재 충격 방출 절대 없다...'국대 은퇴 논란'→3옵션 탈출, 콤파니+에벨 전적 신뢰 폭발

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 한국이 2대0으로 승리했다. 김민재가 팬들에게 인사하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

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[스포츠조선 김대식 기자]바이에른 뮌헨에서 김민재의 입지가 확실히 달라졌다. 구단 수뇌부가 직접 김민재를 중심으로 한 수비 조합에 신뢰를 보냈다.

바이에른 뮌헨은 22일(한국시각) 독일 뮌헨의 알리안츠 아레나에서 열린 아스날과의 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 3차전에서 2대2 무승부를 거뒀다.

이날 김민재는 다요 우파메카노와 선발로 나왔다. 하지만 전반전에 근육에 무리를 느껴 후반 시작과 함께 교체됐다.

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경기 후 콤파니 감독은 김민재가 요나탄 타와의 경쟁에서 앞서가고 있는지에 대한 질문을 받았다. 그는 "이런 경기에서 중요한 역할을 한다는 것이 항상 선발 출전을 의미하는 것은 아니다. 비단 이번 경기뿐만 아니라 앞으로 다가올 도전들을 위해서도 팀 전체가 중요하다. 우리는 그저 모든 선수가 필요할 뿐이며, 그것이 나의 최우선 순위"라고 말했다. 특정 선수의 선발 여부보다 선수단 전체의 힘이 중요하다는 취지다.

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 교체 아웃된 김민재가 모레노 감독과 이야기를 하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

막스 에베를 단장은 김민재의 이름을 직접 언급했다. 에베를 단장은 "선수단 구성은 감독이 신중하게 고민해서 결정하는 부분이다. 민재와 우파메카노는 RB라이프치히전에서 잘해줬다"며 "지금으로서는 잘 작동하고 있는 파트너십을 그대로 유지하면서 '좋아, 이제 타를 투입해서 새로운 에너지를 불어넣어 줄 수 있겠어'라고 말할 수 있다"라고 설명했다. 김민재와 우파메카노가 좋은 호흡을 보여주고 있는 만큼, 굳이 타로 변화를 줄 이유가 없었다는 이야기로 보인다.

김민재는 콤파니 감독 체제에서 서열상 3옵션으로 분류돼 왔다. 하지만 실제 기용 비중은 선발과 큰 차이가 없었다. 지난 시즌 김민재는 37경기를 소화했다. 주전으로 뛴 2024~2025시즌과 비교해서 출전 시간 차이가 거의 없었다. 뮌헨 이적 후 첫 2시즌 동안 적지 않은 비판을 받으면서 구단 방출 명단에도 올랐던 김민재지만 콤파니 감독 밑에서 입지가 달라졌다.

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이번 시즌에는 신뢰가 더욱 두터워졌다. 에베를 단장이 김민재와 우파메카노의 호흡을 '잘 작동하는 파트너십'이라고 평가하면서, 사실상 주전 조합으로 인정받는 분위기다.

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 한국이 2대0으로 승리했다. 김민재가 동료들과 함께 그라운드를 돌며 인사하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

한동안 김민재를 따라다니던 방출설도 자취를 감췄다. 뮌헨은 김민재를 내보내는 방향의 입장을 철회한 것으로 전해졌다. 김민재의 이적을 두고는 AC 밀란이 여전히 관심을 두고 있다는 보도가 나왔지만, 구단이 대체자 영입 없이 김민재를 내보낼 가능성은 낮아 보인다.

콤파니 감독과 에베를 단장의 발언은 김민재가 뮌헨의 수비 로테이션 안에서 확실한 위치를 차지했음을 보여준다. 긴 일정을 소화해야 하는 만큼 타와 함께 번갈아 기용될 가능성은 있지만, 중요한 경기에서도 김민재를 기용할 수 있다는 신뢰는 분명해졌다.