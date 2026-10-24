'이럴 수가' 이강인 날벼락, 설마 주전 자리 강탈 당하나..."정상 훈련 복귀"→"우측 윙어 자리 두고 로테이션 예정"

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 한국이 2대0으로 승리했다. 부상으로 후반전에 빠진 이강인이 팬들에게 인사하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

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[스포츠조선 이현석 기자]이강인의 주전 자리가 위태로울 수 있다.

스페인의 에스토 에스 알레티는 24일(한국시각) '디에고 시메오네 감독이 데포르티보전 선발 라인업을 크게 고민하고 있다'고 보도했다.

에스토 에스 앝레티는 '시메오네 감독은 핵심 선수 3명 없이 경기를 준비해야 한다. 크리스티안 로메로, 조니 카르도소, 코케다. 로메로의 부재는 예상했지만, 카르도소의 부상으로 미드필더 운영에 차질이 생겼다. 그의 부재는 경기를 앞두고 중원 개편을 불가피하게 했다. 이런 상황에서 모르텐 히울만, 파블로 바리오스가 역할을 맡을 것이 타당하다'고 전했다.

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이어 '수비진은 마르코스 요렌테와 알레한드로 그리말도가 측면, 중앙은 마르크 푸빌과 다비드 한츠코가 중앙이 예상된다. 아데몰라 루크먼이 왼쪽, 최전방은 알렉스 바에나, 훌리안 알바레스가 이끌 것이다. 시메오네의 가장 큰 고민은 줄리아노 시메오네와 이강인이다. 오른쪽 윙어 자리를 두고 두 명의 이름이 거론되고 있다'며 '이강인은 A매치 기간 이후 불편함으로 슈투트가르트전에 결장했고, 이제 훈련에 정상 복귀했다. 앞으로 몇 주 동안 출전 시간이 늘어난다면 두 선수가 로테이션이 이뤄질 가능성이 있다'고 설명했다.

이강인은 앞서 21일 독일 바덴뷔르템베르크주 슈투트가르트의 MHP 아레나에서 열린 슈투트가르트와의 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 원정 경기에서 결장했다. 이유는 부상, 스페인 '카데나 세르'의 페드로 풀라나 기자는 개인 SNS를 통해 이강인의 부상을 밝혔다. 그는 '이강인은 대퇴사두근 타박상으로 가벼운 불편함을 느꼈다. 무리하지 않았다. 예방 차원에서 몸도 풀지 않았다. 시즌은 길다. 부상 등을 방지하기 위해 선수들의 체력을 관리해야 한다는 점은 분명하다'고 했다.

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다행히 오랜 기간 결장은 없었다. 이강인은 이번 데포르티보전을 앞두고 훈련에 정상 복귀하며 활약을 예고했다. 문제는 이강인의 입지가 확고하지 않다는 주장이다. 아틀레티코는 최전방에 조너선 데이비드, 훌리안 알바레스가 돌아가며 한 자리를 차지하고 있다. 나머지 한 자리를 최근 앙투완 그리즈만의 후계자라고 평가받기도 한 바에나가 차지할 것이라 봤다. 이강인의 자리는 결국 우측 윙어, 하지만 최근 부상과 더불어 시메오네가 컨디션을 끌어올리며 이강인과 한 자리를 두고 로테이션을 할 수 있다는 전망이 나오고 있다.

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이강인에게는 복귀 후 활약이 더 중요해질 수밖에 없다. 이강인은 올 시즌 이적 직후 그리즈만의 뒤를 이을 것이라는 기대감이 컸다. 곧바로 팀 선발에 자리 잡으며 이런 기대에 부응하는 듯 했으나, 최근 공격포인트가 부족하며 아쉬움이 안 생길 수 없는 상황이다. 부상에서 돌아와 어떤 모습을 보여주는지가 관건이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com