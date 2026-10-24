충격 결단! '손흥민 주장 박탈급' 사고 터지나, 선수-감독 갈등 폭발...캐릭 감독, 마침내 브루노 완장 압수도 고려 "구단에 최선인 결정할 것"

로이터연합뉴스

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[스포츠조선 이현석 기자]브루노 페르난데스가 주장직을 박탈당할 수 있다. 마이클 캐릭 감독이 가능성을 열었다.

영국의 가디언은 24일(한국시각) '캐릭 감독은 브루노의 주장직 박탈 가능성을 배제하지 않았다'고 보도했다.

올 시즌 맨체스터 유나이티드는 다시 험난한 위기에 놓였다. 직전 코모전 패배까지 유럽챔피언스리그를 포함해 공식전 7경기에서 3무4패 최악의 흐름이다. 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서는 13위로, 선두보다 강등권에 가깝다. 더 큰 문제는 결과보다 경기력이다. 매 경기 답답한 경기 흐름이 반복되는 상황, 부진을 탈출한 기미마저 보여주지 못하고 있다.

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내부에서도 불만이 터졌다. 주장 브루노 페르난데스는 코모전 패배 이후 "맨투맨 압박을 하지 않고 때때로 뒷공간을 열어두는 것은 코칭스태프의 결정이었다"며 "그 부분은 내가 아니라 감독과 코칭스태프가 판단해야 할 일이다. 때로는 압박을 받는 상황에서도 더 용감해져야 한다. 높은 위치에서 압박을 시도하고 상대를 불편하게 만들 위험을 감수해야 한다"고 감독의 전술을 공개적으로 지적했다.

브루노의 발언 이후 그에게 많은 질타가 쏟아졌다. 전술적인 답답함은 이해하지만, 주장으로서 감독을 향한 지적이 쉽게 납득되긴느 어렵다. 캐릭 감독도 이에 대해 "어떤 시스템을 사용하든, 어떤 전술을 선택하든 앞으로 뛰지 않고 뒤로도 뛰지 않는다면 이길 수 없다"며 선수들의 노력 부족으로 반박하기도 했다.

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이런 상황에서 브루노의 주장 완장 박탈 가능성까지 등장했다. 가디언은 '캐릭 감독은 주말 경기를 앞두고 기자회견에서 5분 27초에 걸친 이례적인 독백을 통해 겸손, 회복력, 승리할 자격 등을 언급했다. 이는 선수들에게 보내는 공개적인 메시지로 볼 수 있었다. 또한 캐릭은 브루노를 선발에서 제외하거나 주장 완장을 박탈할 가능성을 배제하지 않았다'고 전했다.

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캐릭은 "나는 항상 구단을 위해 최선을 다할 것이다. 나에게 가장 중요한 것은 무엇보다도 팀, 즉 선수단과 그 안의 역동성이다"며 브루노를 선발에서 빼는 결정이 최선이라면 이를 단행할 것임을 드러냈다. 브루노의 팀 내 입지, 영향력을 고려할 때 파격적인 선택이 아닐 수 없다. 브루노는 최근 몇 시즌 동안 주장 역할까지 맡으며, 손흥민, 케빈 더브라위너 등 각 팀을 대표하는 얼굴 중 한 명으로 꼽혔다.

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주장의 폭탄 발언 이후 맨유의 문제에 대한 관심이 쏟아지고 있다. 25일 본머스와의 홈 경기에서 반등하는 모습을 찾지 못한다면, 브루노의 주장직 박탈뿐만 아니라, 캐릭 감독의 입지 또한 장담하기는 어려울 전망이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com