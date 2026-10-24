[현장인터뷰]'이기면 끝' 김기동 "오늘 끝냈으면 좋겠다" vs '상암 징크스' 정경호 "잔칫집, 우리 목표 위해 잘 준비"

사진제공=한국프로축구연맹

Advertisement

Advertisement

[상암=스포츠조선 김가을 기자]"오늘 끝냈으면 좋겠습니다."

김기동 FC서울 감독의 말이다.

FC서울은 24일 서울월드컵경기장에서 강원FC와 '하나은행 K리그1 2026' 홈경기를 치른다.

Advertisement

서울은 앞선 32경기에서 승점 66점을 쌓으며 1위를 달리고 있다. 2위 울산 HD(승점 50)와의 격차는 무려 16점이다. 서울은 남은 6경기에서 승점 3점만 보태면 2016년 이후 10년 만의 우승을 확정한다. 이날 서울과 울산 모두 패해도 우승컵을 거머쥔다.

결전을 앞둔 김 감독은 "내가 감정 없는 사람인가. 마음속으로는 꼭 결정하고 싶다는 마음은 있다. 하지만 연패 때와는 달리 더 신경을 쓴다든가 그렇지는 않다"며 "선수단 분위기를 잡으려고 계속 노력을 하고 있는 상황이다. 주위에서 우승했을 때의 어떤 것들에 대해서 준비를 하고 있으니까 선수들 입장에서는 좀 떠 있는 느낌은 있는 거 같다. 나는 계속 누르려고 생각을 하고 있다. 나까지 뜨면 안 될 것 같다"고 말했다.

Advertisement

서울은 4-4-2 전술을 활용한다. 클리말라와 후이즈가 공격을 이끈다. 안데르손, 바베츠, 손정범 정승원이 중원을 형성한다. 수비는 김진수, 야잔, 이상민 최준이 담당한다. 골문은 구성윤이 지킨다. 로스는 누적경고로 나서지 못한다.

Advertisement

김 감독은 "이상민은 거의 2년 동안 아파서 경기에 나서지 못했다. 재활했다. ACL에 들어오면서 컨디션이 올라오고 있다. 경기장에서 제 몫을 해줄 수 있는 선수라는 생각이 들어서 선택을 하게 됐다. 후이즈는 외국인 선수 쿼터 때문에 나오지 못했는데 ACL 뛰면서 컨디션적으로는 가장 좋아서 선발에 넣었다"고 설명했다.

사진제공=한국프로축구연맹

Advertisement

이에 맞서는 정경호 강원 감독은 "서울도 부담스럽지는 않을 것 같다. 오늘 결정하나, 다음 경기에 결정하나 어차피 우승을 할 거라고 생각한다. 중요한 거는 김기동 감독님은 정규리그 마지막 라운드 홈경기에서 승리하며 우승을 확정하고 싶을 것"이라고 했다.

강원도 4-4-2 포메이션이다. 고영준과 최병찬이 투톱을 형성한다. 허리엔 김대원 서민우 이유현 모재현이 위치한다. 포백엔 강준혁 이기혁 신민하 황문기가 자리한다. 골키퍼 장갑은 박청효가 착용한다.

Advertisement

그는 "우리 입장에서는 파이널A 진출이란 1차 목표를 이뤘다. 선수들도 좀 편안하게 준비를 한 것 같다. 하지만 우리가 올 시즌 정규리그 12승을 목표로 했다. 지금 우리가 딱 11승이다. 그래서 이번에 이기면 12승을 달성하는 것이다. 내가 2023년(코치 부임)에 강원에 왔는데, 아직 서울 원정에서 승리하지 못했다. 징크스 아닌 징크스로 남아았다. 우리가 울산 원정에서도 10년 만에 이겼다. 여러 징크스를 하나씩 깨고 있다. 유독 상암에서 힘을 쓰지 못한다. 잔칫집이긴 하지만 우리가 가지고 가야 할 목표 등을 향해 잘 준비했다"고 다짐했다.

상암=김가을 기자 epi17@sportschosun.com