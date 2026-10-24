[현장리뷰]"3만 22명의 환호!" 2026년 K리그 챔피언 FC서울, 10년 한 풀고 통산 7번째 정상 등극…챔피언 스코어 '3' 지웠다

K리그1 FC서울과 강원FC의 경기가 24일 서울월드컵경기장에서 열렸다. 서울 문선민이 선취골을 넣은 뒤 환호하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.24/

K리그1 FC서울과 강원FC의 경기가 24일 서울월드컵경기장에서 열렸다. 서울 문선민의 선취골이 터지자 동료들이 환호하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.24/

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[상암=스포츠조선 김가을 기자]2026년 챔피언이 탄생했다. 3만 22명의 함성 앞에서 정상에 등극했다.

FC서울은 24일 서울월드컵경기장에서 열린 강원FC와의 '하나은행 K리그1 2026' 정규리그 마지막 경기에서 1대1로 비겼다. 서울은 21승6무6패를 기록했다. 같은 시각 2위 울산 HD도 포항 스틸러스와의 경기에서 2대2로 비기면서 우승 경쟁의 막이 내렸다. 서울은 챔피언 승점 '3'을 지워내며 2016년 이후 10년 만에 우승컵을 거머쥐었다. 전신인 안양 LG 시절을 포함해 구단 통산 7번째 '별'이다.

서울은 4-4-2 전술을 활용했다. 클리말라와 후이즈가 공격을 이끌었다. 안데르손, 바베츠, 손정범 정승원이 중원을 형성했다. 수비는 김진수, 야잔, 이상민 최준이 담당했다. 골키퍼 장갑은 구성윤이 착용했다.

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강원도 4-4-2 포메이션이었다. 고영준과 최병찬이 투톱을 형성했다. 김대원 서민우 이유현 모재현이 허리에 위치했다. 포백엔 강준혁 이기혁 신민하 황문기가 자리했다. 골문은 박청효가 지켰다.

K리그1 FC서울과 강원FC의 경기가 24일 서울월드컵경기장에서 열렸다. 서울 김기동 감독이 경기를 지켜보고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.24/

K리그1 FC서울과 강원FC의 경기가 24일 서울월드컵경기장에서 열렸다. 강원 정경호 감독이 경기를 지켜보고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.24/

서울은 이날 이기면 우승이 확정되는 경기였다. 결전을 앞둔 김기동 서울 감독은 "오늘 끝냈으면 좋겠다"면서도 "선수단 분위기를 잡으려고 계속 노력을 하고 있는 상황이다. 주위에서 우승했을 때의 어떤 것들에 대해서 준비를 하고 있으니까 선수들 입장에서는 좀 떠 있는 느낌은 있는 거 같다. 나는 계속 누르려고 생각을 하고 있다. 나까지 뜨면 안 될 것 같다"고 경계했다.

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이에 맞서는 정경호 강원 감독은 "우리는 '파이널A 진출'이란 1차 목표를 이뤘다. 선수들도 좀 편안하게 준비를 한 것 같다. 하지만 우리가 올 시즌 정규리그 12승을 목표로 했다. 지금 우리가 딱 11승이다. 그래서 이번에 이기면 12승을 달성하는 것이다. 내가 2023년에 강원에 왔는데, 아직 서울 원정에서 승리하지 못했다. 징크스 아닌 징크스로 남아았다. 우리가 울산 원정에서도 10년 만에 이겼다. 여러 징크스를 하나씩 깨고 있다. 유독 상암에서 힘을 쓰지 못한다. 잔칫집이긴 하지만 우리가 가지가 가야 할 목표 등을 향해 잘 준비했다"고 각오를 다졌다.

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K리그1 FC서울과 강원FC의 경기가 24일 서울월드컵경기장에서 열렸다. 우승을 염원하는 서울 팬들이 열띤 응원전을 펼치고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.24/

K리그1 FC서울과 강원FC의 경기가 24일 서울월드컵경기장에서 열렸다. 서울 골키퍼 구성윤이 강원 김대원 페널티킥을 막아내고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.24/

K리그1 FC서울과 강원FC의 경기가 24일 서울월드컵경기장에서 열렸다. 서울 골키퍼 구성윤이 강원 김대원 페널티킥을 막아내고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.24/

킥오프. 강원이 초반부터 강하게 몰아붙였다. 모재현 최병찬 서민우 강준혁 등이 번갈아 슈팅을 시도하며 서울의 골문을 노렸다. 서울은 몸을 날리는 육탄방어를 펼쳤다. 전반 막판 경기가 요동쳤다. 강원의 세트피스 상황에서 서민수가 서울 골문 앞에서 넘어진 것이다. 심판은 비디오 판독(VAR)을 통해 서울 김진수의 홀딩 파울을 선언했다. 강원은 페널티킥 키커로 김대원이 나섰다. 하지만 구성윤이 서울의 골문을 지켜냈다. 전반은 0-0으로 막을 내렸다.

K리그1 FC서울과 강원FC의 경기가 24일 서울월드컵경기장에서 열렸다. 서울 문선민이 선취골을 넣은 뒤 환호하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.24/

K리그1 FC서울과 강원FC의 경기가 24일 서울월드컵경기장에서 열렸다. 강원 강준혁이 동점골을 넣은 뒤 환호하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.24/

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후반 시작과 동시에 양 팀 모두 교체카드를 꺼내들었다. 서울은 이상민 손정범, 후이즈를 빼고 이한도 황도윤 문선민을 투입했다. 강원은 모재현 대신 김건희가 그라운드를 밟았다.

서울이 기어코 득점포를 쏘아올렸다. 후반 13분 문선민의 발끝이 번뜩였다. 안데르손이 상대의 공을 탈취해 공격에 나섰고, 이를 이어 받은 문선민이 강원의 중원을 파고들어 강력한 중거리포를 날렸다. 문선민의 발끝을 떠난 공은 강원의 골망을 흔들었고, 서울이 1-0 리드를 잡았다.

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강원은 물러서지 않았다. 후반 20분 동점골을 기록했다. 김건희-김대원의 패스를 받은 강준혁이 왼쪽 측면에서 날카로운 킥으로 '골 맛'을 봤다. 경기는 1-1 원점으로 돌아갔다.

강원이 승부수를 띄웠다. 후반 27분 최병찬 대신 이은호를 넣어 변화를 줬다. 양 팀 모두 추가골을 향해 달렸다. 후반 추가 시간은 4분이었다. 하지만 두 팀 모두 득점을 기록하지 못했다. 서울이 매직 승점 '3'을 지우며 정상에 올랐다.

상암=김가을 기자 epi17@sportschosun.com