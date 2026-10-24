"모두가 'MVP 후보'!" '부잣집 도련님' FC서울의 유쾌한 반전, '스타' 내려놓고 '원 팀'으로 만든 7번째 별→10년 만의 정상 등극

K리그1 FC서울과 강원FC의 경기가 24일 서울월드컵경기장에서 열렸다. 서울 문선민의 선취골이 터지자 선수들이 환호하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.24/

K리그1 FC서울과 강원FC의 경기가 24일 서울월드컵경기장에서 열렸다. 우승을 확정 지은 FC서울 선수단이 환호하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.24/

K리그1 FC서울과 강원FC의 경기가 24일 서울월드컵경기장에서 열렸다. 서울 김기동 감독이 경기를 준비하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.24/

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[상암=스포츠조선 김가을 기자]FC서울이 '원 팀'으로 10년 만에 정상 탈환에 성공했다.

김기동 감독이 이끄는 FC서울은 24일 서울월드컵경기장에서 열린 강원FC와의 '하나은행 K리그1 2026' 정규리그 마지막 경기에서 1대1로 비겼다. 서울은 21승6무6패를 기록했다. 같은 시각 2위 울산 HD도 포항 스틸러스와의 경기에서 2대2로 비기면서 우승 경쟁의 막이 내렸다. 서울은 챔피언 승점 '3'을 지워내며 2016년 이후 10년 만에 우승컵을 거머쥐었다. 전신인 안양 LG 시절을 포함해 구단 통산 7번째 '별'이다.

서울은 '부잣집 도련님' 타이틀을 내려놓고 '원 팀'으로 뛰었다. 서울은 한때 내로라하는 스타 선수들을 앞세워 리그를 평정했다. 공격진은 막강한 화력으로 상대의 골문을 열었다. 국가 대표급 화려한 수비진은 뒷문을 든든히 잠갔다. 서울의 이름 앞에는 '리딩클럽', '올스타 멤버'라는 수식어가 따라 붙었다. 서울은 K리그를 대표하는 엘리트 군단이었다. 추락은 한순간이었다. 서울은 지난 몇 년 동안 '롤러코스터'를 탔다. 과거의 명성은 온데간데 없었다. 성적은 바닥을 쳤고, 사령탑만 줄줄이 잘려나갔다. '감독의 무덤'이란 불명예까지 얻었다.

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서울은 칼을 빼들었다. 2024시즌을 앞두고 김 감독을 영입했다. 김 감독은 K리그에서 검증된 지도자였다. 그는 2019시즌 도중 포항 스틸러스의 지휘봉을 잡았다. 2020시즌 포항을 K리그 3위로 끌어올리며 이례적인 '비우승팀 올해의 감독상'을 수상했다. 2021시즌엔 아시아챔피언스리그(ACL) 준우승, 2023년엔 K리그 준우승과 FA컵(현 코리아컵) 우승을 달성했다. 김 감독은 2024년 서울을 아시아챔피언스리그(ACL) 무대에 복귀시키며 '서울의 봄'을 이끄는 듯했다. 하지만 지난해엔 그라운드 안팎에서 크게 휘청이며 흔들렸다. 리그 6위에 머물렀고, ACL 티켓도 눈앞에서 놓쳤다. 팬들의 비난은 하늘을 찔렀다.

K리그1 FC서울과 강원FC의 경기가 24일 서울월드컵경기장에서 열렸다. 서울 문선민의 선취골이 터지자 동료들이 환호하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.24/

K리그1 FC서울과 강원FC의 경기가 24일 서울월드컵경기장에서 열렸다. 우승을 확정 지은 FC서울 구성윤이 환호하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.24/

K리그1 FC서울과 강원FC의 경기가 24일 서울월드컵경기장에서 열렸다. 서울 클리말라가 헤더를 시도하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.24/

이를 악물었다. 서울은 올 시즌을 앞두고 '완연한 서울의 봄'을 외쳤다. 잉글랜드 국가대표 출신 슈퍼 스타' 제시 린가드는 없었지만, 그라운드를 누비는 11명이 하나가 돼 최고의 퍼포먼스를 펼쳤다. 서울은 1983년 창단 뒤 처음으로 개막 4연승을 달리는 등 매서운 힘을 발휘했다. '캡틴' 김진수부터 '막내' 손정범까지 하나로 똘똘 뭉쳤다. 외국인 선수들도 완벽하게 적응했다. 기존 야잔은 물론이고 '새 얼굴' 바베츠와 로스도 팀에 빠르게 녹아들었다. 이들은 서울이란 이름 아래 오직 우승만 향해 달렸다. '모두가 MVP 후보'라는 평가가 나올 정도다.

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김 감독이 "우리 팀에는 좋은 역할을 하는 선수가 많다, 문선민 김진수 구성윤, 클리말라. 바베츠도 포인트가 많지는 않지만 좋은 역할을 해주는 선수가 많다. (MVP 후보는) 끝나고 난 뒤에 결정을 해야하지 않을까 생각한다"고 말할 정도다. 서울은 2026년 '축구는 팀 스포츠'란 가장 기본적이면서도 영원한 진리를 그라운드에 펼쳐보이며 가장 높은 곳에 올랐다.

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상암=김가을 기자 epi17@sportschosun.com