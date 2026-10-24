'코스타 매직' 제압한 '윤정환 매직!' 마지막 한 자리 차지한 인천, 승격 첫 해에 파이널A 확정...제주전 3-1 승리[K리그1 종합리뷰]

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[스포츠조선 이현석 기자]파이널A의 마지막 주인공은 인천 유나이티드였다.

인천은 24일 인천축구전용경기장에서 열린 제주SK와의 '하나은행 K리그1 2026' 33라운드에서 3대1로 승리했다.

이날 승리로 인천(승점 46, 43골)은 극적으로 제주(승점 46, 39골)를 다득점으로 제치고 6위 자리를 차지하며 파이널A 마지노선인 6위를 차지했다. 윤정환 감독 체제에서 인천은 2025시즌 K리그2 우승으로 승격한 첫 해에 곧바로 파이널A에 오르는 대단한 성과를 거뒀다. 제주는 2022년 이후 4년 만에 파이널A 진출을 노렸으나, 마지막 경기에서 희망이 꺾이고 말았다.

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유이하게 윗마을과 아랫마을로의 거취가 가려지지 않은 두 팀의 경기였다. 경기 전까지 제주는 12승 10무 10패, 승점 46점으로 6위, 인천은 11승 10무 11패, 승점 43점으로 7위였다. 제주는 무승부만 거둬도 6위를 확정, 반면 인천은 승리한다면 파이널A에 진입할 수 있었다.

인천과 제주의 위치가 확정되며 파이널A와 B도 모두 갈렸다. 우승을 확정한 FC서울과 울산 HD, 대전하나시티즌, 전북현대, 강원FC, 인천이 파이널A로 향한다. 제주를 필두로 FC안양, 포항 스틸러스, 김천 상무, 부천FC, 광주FC는 파이널B에 묶였다.

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물러설 수 없는 승부이기에 두 팀 모두 최정예 라인업을 꺼내들었다. 홈팀 인천은 최전방에는 무고사와 이청용, 중원은 레안드로, 서재민, 이명주, 김성민이 구성했다. 수비진은 이주용, 후안 이비자, 김건희, 김명순, 골문은 김동헌이 지켰다. 최근 4경기 1승3무, 패배는 없지만 확실한 상승세를 타지 못했던 인천은 무고사를 필두로 정규리그 마지막 승리를 노렸다.

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원정팀 제주도 4-4-2로 정예 선발 명단을 가동했다. 투톱에 치나리와 이건희, 미드필더는 박수빈, 이창민, 권기민, 네게바가 자리했다. 포백은 김륜성, 세레스틴, 토비아스, 유인수가 구성했다. 골키퍼 장갑은 김동준이 꼈다. 제주는 이탈로와 장민규 등 중원에 빠진 선수들이 아쉬웠다. 10월 아쉬운 흐름을 끊어내고 반등을 만들어내야 했다.

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두 팀은 중원에서 빡빡한 대립이 반복됐다. 쉽사리 좋은 기회가 나오지 않았고, 가끔 나오는 틈을 노려야 했다. 전반 18분 네게바가 직접 돌파 이후 박스 정면에서의 슈팅, 김동헌이 이를 선방하며 위기를 넘겼다.

인천도 전반 35분 김성민이 직접 돌파 이후 박스 우측에서 시도한 슈팅을 김동준이 막아냈다. 전반 38분에는 코너킥 상황에서 박스 안 김건희의 슈팅이 골대를 조금 넘기며 아쉬움을 삼켰다. 전반 43분에는 박스 우측에서 공을 잡고 시도한 김성민의 왼발 슛이 골대 옆으로 향했다. 절호의 기회를 놓쳤다. 전반 45분 수비를 무너뜨린 서재민의 롱패스에 이은 이청용의 슈팅은 김동준 정면으로 향하며 잡히고 말았다.

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전반은 득점 없이 0-0으로 마무리됐다.

팽팽하던 '0'의 균형이 깨진 건 후반 8분이었다. 역습 상황에서 이명주가 박스 정면에서 무고사와의 연계, 이후 박스 안에서 다시 공을 전달받았다. 이명주의 슈팅은 골망을 흔들며 선제골을 터트렸다.

제주도 실점 이후 반격을 노렸다. 후반 19분 이건희와 네게바의 연계 이후 김륜성이 올린 크로스를 다시 이건희가 재차 박스 안에 떨어뜨렸다. 이를 쇄도하던 박창준이 마무리했으나, 김건희가 몸을 날려 막아냈다.

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후반 중반 대형 변수가 터졌다. 후반 20분 서재민이 공을 잡고 나가는 상황에서 유인수가 후방에서 깊숙한 태클을 시도했다. 공이 빠진 이후 박목을 가격한 태클이었기에 신용준 주심은 곧바로 레드카드를 꺼내들었다. 따라가야 하는 입장이었던 제주는 수적 열세 상황에 놓이게 됐다.

수적 열세 상황, 제주가 반전을 만들었다. 후반 27분 박스 정면에서 얻은 프리킥 기회, 조금 먼 거리에서 키커로 나선 네게바의 슈팅은 막을 수 없는 코스로 구석을 찔렀다. 골문 상단 구석으로 향한 공을 김동헌이 막기 위해 몸을 날렸지만 역부족이었다. 경기를 다시 원점으로 돌렸다.

반격을 허용한 인천은 수적 우위 상황에서 다시 달아났다. 후반 36분 코너킥 상황에서 김동헌이 선방한 공이 박스 정면으로 향했다. 이를 이동률이 발리슛으로 마무리했다. 선수들을 맞고 굴절된 공은 그대로 골문 안으로 향했다.

인천이 경기 종료 전 쐐기를 박았다. 후반 추가시간 46분 페리어가 박스 우측을 흔들었고, 이후 패스를 받은 이청용이 밀어넣으며 팀의 세 번째 득점을 책임졌다.

결국 경기는 인천의 3대1 승리로 마무리됐다.

최하위 자리를 두고 단두대 매치를 치른 부천과 광주의 맞대결에서는 광주가 웃었다. 이날 경기에서 부천이 승리한다면, 광주는 남은 5경기 일정과 상관 없이 최하위를 확정하게 되는 운명이었다. 광주는 아이데일의 활약으로 반전을 만들며 희망을 이어갔다. 전반 추가기간 46분 수비 사이를 빠져들며 패스를 받은 아이데일의 슈팅이 골망을 흔들었다. 후반 15분에는 바 루아가 수비 3명 사이를 돌파해 박스 안에서 시도한 슈팅이 골문 구석을 찔렀다. 후반 29분 바 루아의 크로스를 헤더로 마무리한 아이데일의 골로 쐐기를 박으며 3대0으로 승리했다.

2위를 목표로 하는 울산 HD의 전진도 '동해안 더비'에서 반전을 만들었다. 울산 문수축구경기장에서 울산은 포항 스틸러스를 상대로 2대2 무승부를 거뒀다. 울산은 포항을 상대로 전반 2분 만에 완델손에게 선제 실점을 허용했다. 포항은 전반 25분 터진 김승호의 추가골로 격차를 벌렸다. 울산은 후반에 반격했다. 후반 16분 이동경의 크로스에 이은 김영권의 헤더가 골망을 흔들었고, 후반 23분에는 이동경이 황인재의 선방으로 튕겨 나온 세컨볼을 마무리해 직접 득점까지 터트렸다.

김천종합운동장에서는 대전이 김천을 2대1로 꺾었다. 대전은 최근 리그 7경기, 5승2무의 뜨거운 상승세를 이어갔다. 후반 6분 터진 디오고의 득점 이후 리드를 잡았으나, 후반 33분 정재민이 동점골을 터트려 경기를 원점으로 돌렸다. 하지만 후반 추가시간 50분 터진 루빅손의 결승골로 극적인 승리를 쟁취했다. 안양종합운동장에서는 안양이 승격 이후 처음으로 전북 현대를 잡아내고자 했던 도전이 아쉽게 성과를 거두지 못했다. 안양은 전반 추가시간 46분 터진 김운의 득점으로 리드를 잡았다. 하지만 후반 추가시간 46분 티아고에게 실점을 허용하며 1대1 무승부를 거뒀다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com