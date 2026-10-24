우리도 2위 후보다! '세라핌 10-10 클럽 달성' 대구, 전남전 4-2 승리[K리그2 리뷰]

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[스포츠조선 이현석 기자]대구FC가 승리와 함께 2위 희망을 이어갔다.

대구는 24일 순천팔마종합운동장에서 열린 전남 드래곤즈와의 '하나은행 K리그2 2026' 30라운드 경기에서 4대2로 승리했다.

대구(승점 52)는 이번 승리로 2위 도전 희망을 이어갔다. 한 경기 덜 치른 수원FC(승점 54, 53골)이 다득점으로 2위, 똑같이 28경기를 치른 서울 이랜드(승점 54, 52골)가 3위인 상황, 대구로서는 남은 경기 결과에 따라 다이렉트 승격이 주어지는 2위 자리가 가시권이다.

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홈팀 전남은 발디비아, 윤민호, 김범수, 박태용, 정태인, 장윤호, 정강민, 김주엽, 송호, 유지호, 최봉진이 선발로 나섰다. 원정팀 대수는 데커스, 세라핌, 류재문, 세징야, 박세진, 고재현, 이림, 이원우, 김강한, 황재원이 선발 명단에 이름을 올렸다.

이른 시점에 기선을 제압한 쪽은 대구였다. 전반 3분 코너킥 상황에서 올라온 크로스가 먼 쪽 골대에 자리한 세라핌에게 연결됐다. 세라핌이 직접 마무리하며 골망을 흔들었다.

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전남도 빠르게 반격했다. 전반 12분 역습 상황에서 빠르게 튀어나간 정강민의 패스를 받은 김범수가 이를 밀어넣으며 동점골을 터트렸다.

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대구는 행운의 골로 다시 달아났다. 전반 16분 수비의 패스가 물웅덩이 탓에 나아가지 못했고, 이를 잡아낸 세징야의 패스를 받은 데커스의 슈팅이 골문을 갈랐다. 추가골도 터트렸다. 전반 42분 박세진의 패스가 수비 사이를 지나서, 세라핌에게 닿았다. 세라핌의 슈팅은 골문 구석을 찔렀다.

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전반은 대구의 3-1 리드로 마무리됐다.

후반에는 전남의 추격이 거셌다. 후반 21분 발디비아가 박스 정면에서 시도한 중거리 슛이 골대를 강타했다. 후반 24분 류재문이 박스 안에서 파울을 범하며 얻어낸 페널티킥, 발디비아가 키커로 나서며 골망을 흔들었다.

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대구는 세징야가 득점을 터트리며 다시 추격의 손길을 벗어났다. 후반 31분 고재현이 돌파 상황에서 수비 반칙을 끌어냈고, 곧바로 페널티킥이 선언됐다. 키커로 나선 세징야의 슈팅은 골키퍼를 완벽하게 속이며 팀의 네 번째 득점을 터트렸다.

결국 경기는 대구의 4대2 승리로 마무리됐다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com