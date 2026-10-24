[현장인터뷰]'챔피언 사령탑' 김기동 FC서울 감독 "내려오기 싫어서 더 열심히 해야겠다"

K리그1 FC서울과 강원FC의 경기가 24일 서울월드컵경기장에서 열렸다. 우승을 확정 지은 FC서울 선수들이 김기동 감독을 헹가래치고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.24/

K리그1 FC서울과 강원FC의 경기가 24일 서울월드컵경기장에서 열렸다. 우승을 확정 지은 FC서울 선수단이 환호하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.24/

Advertisement

Advertisement

[상암=스포츠조선 김가을 기자]"내려오기 싫어서 더 열심히 해야겠다."

김기동 FC서울 감독의 말이다.

FC서울은 24일 서울월드컵경기장에서 열린 강원FC와의 '하나은행 K리그1 2026' 정규리그 마지막 경기에서 1대1로 비겼다. 서울은 21승6무6패를 기록했다. 같은 시각 2위 울산 HD도 포항 스틸러스와의 경기에서 2대2로 비기면서 우승 경쟁의 막이 내렸다. 서울은 챔피언 승점 '3'을 지워내며 2016년 이후 10년 만에 우승컵을 거머쥐었다. 전신인 안양 LG 시절을 포함해 구단 통산 7번째 '별'이다.

Advertisement

경기 뒤 김 감독은 "2024년 1월 3일이었나. 이 자리에서 'FC서울의 찬란했던 옛 영광을 되찾겠다. 3년 안에 우승을 하겠다'는 얘기를 했었다. 그런 것을 감독으로서 어려움을 이겨내고 우승했다는 것, 팬들에게 약속 지킨 것에 대해 기쁘게 생각한다"고 말했다.

그는 "우승을 했다고 해서 기분이 들뜨지 않은 것 같다. 감독을 하면서 어느정도 계획이 있었다. 큰 틀을 잡아놓고 그 안에서의 목표는 계속 수정하면서 해왔다. 그래서 서울 오면서 자신있게 말씀 드렸다. K리그1 우승은 내 계획 안에 있었다. 목표를 이룬 계기가 된 것 같다. 상당히 기쁘지만 이게 끝이 아니다. 계속 노력해야 하지 않나 생각한다"며 "멈추지 않고 계속 나아가고 싶다는 말씀을 드리고 싶다"고 했다.

K리그1 FC서울과 강원FC의 경기가 24일 서울월드컵경기장에서 열렸다. 우승을 확정 지은 FC서울 김기동 감독이 환호하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.24/

Advertisement

쉽지 않은 시즌이었다. 서울은 올 시즌 단 29명으로 시작했다. 여름 이적 시장에선 핵심으로 뛰던 송민규가 유럽으로 무대를 옮기기도 했다. 김 감독은 "구성윤부터 클리말라까지 좋은 활약을 해줬다. 팀에서 주장이 있고, 부주장이 있다. 감독의 생각을 공유하면서 팀을 끌어오게 해준 김진수부터 이한도 최준. 정말 1년 동안 고생했다는 얘기를 하고 싶다. 정말 미안한 것보다는 서운하기도 하고 아쉽기도 한 것이 송민규다. 올해 같이 하면서 좋은 모습을 보여줬고, 중간에 안 갔으면 더 일찍 결정하지 않았을까 아쉬움이 남는다. 꿈을 위해 보내줄 수밖에 없었다. 함께하지 못하는 이 자리가 감독으로서 선배로서 아쉽다. 송민규 유니폼을 입고 인터뷰를 했다. 끝나자마자 영상 전화가 왔다. '검빨'로 염색해야하지 않겠냐고 했는데 그렇게 하겠다고 했다"며 웃었다.

Advertisement

그는 "헹가래를 자주 받지 못했지만 구름 위에 떠 있는 느낌이었다. 떨어지고 싶지 않았다. 계속 위에 있고 싶었다. 이런 기분이 있기에 나도 계속 그 위에 있고 싶어서 열심히 노력하는 것 같다"며 "집사람이 '축구 그만두면 뭐할거냐'고 했다. 공허할 것 같다고 했는데 아직은 생각하지 못했다. 좋아하는 다른 것도 찾아보라고 했다. 내려오기 싫어서 더 열심히 해야겠다고 생각한다"며 "(동계전지훈련) 하이난(중국)에서 '(서울에서) 10년 동안 할거'라고 얘기했다. 좋은 틀을 마련해놨다. 좋은 선수들과 함께하는 것에 대해 기쁘다. 서울에서 오래 하고 싶다는 생각을 변함없이 하고 있다"고 했다.

Advertisement

서울은 28일 비에트텔 FC(베트남)와 2026~2027시즌 아시아챔피언스리그2(ACL2) 원정 경기를 치른다. 그는 "바로 베트남에 가야한다. 고민했다. 우리가 14명의 선수로 리그를 끌고왔다. 크고 작은 부상이 있다. 그걸 참고 뛰는 선수도 있다. 부상은 안 된다고 생각해서 원하는 선수만 데리고 갈 생각이다. 리그는 마무리를 잘 해야해서 기존 선수들이 계속 나와야 하지 않나 생각한다"고 말했다.

상암=김가을 기자 epi17@sportschosun.com