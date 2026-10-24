韓 축구 초대형 악재! '국가대표 수비수' 이한범 날벼락, 갑자기 선발 명단에서 사라졌다...소속팀 유스 키우기 돌입, "감독이 적극 신뢰"

축구 국가대표팀 오픈트레이닝이 22일 충남 천안시 코리아풋볼파크에서 열렸다. 이한범이 인터뷰를 하고 있다. 천안=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.22/

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[스포츠조선 이현석 기자]이한범의 이름이 선발에서 사라졌다.

벨기에의 왈푸트는 24일(한국시각) '요르네 스필리어스가 클럽 브뤼헤에서 눈부신 활약을 펼치고 있다'고 보도했다.

왈푸트는 '스필리어스는 구단 유소년팀 출신으로 오랫동안 후보 선수로 머물렀다. 지난여름 독일로의 이적이 무산되기도 했다. 이제 다시 기회를 얻었고, 그 기회를 놓치지 않고 있다. 인터 밀란과 랭스 상대로 보여준 활약 덕분에 감독의 신뢰를 얻었다'고 전했다.

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이어 '레코 감독은 스필리어스를 기용하고자 한 자신의 결정을 분명히 밝혔다. 그는 스필리어스가 1군에서 몇 년을 더 보내며 많은 역할을 맡길 바란다. 스필리어스는 직전 경기들의 활약으로 이런 요구에 부응했다'고 덧붙였다.

24일 수원월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 에콰도르의 친선 경기. 경기하는 이한범. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.24/

벨기에의 부트발 뉴스는 '스필리어스가 주전 경쟁에서 승리하는 중이다. 이한범에게는 긍정적이지 못한 소식이다. 당초 그는 메켈러의 고정 파트너가 될 것으로 보였으나, 레코 감독은 스필리어스를 더 높은 순위에 두고 있다. 이한범이 향후 오르도녜스의 빈자리를 메울 선수인지에 대해서도 의문에 제기되고 있다'고 설명했다.

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이한범은 지난여름 이적시장에서 미트윌란을 떠나 클럽 브뤼헤 유니폼을 입었다. 빅리그의 관심도 전해졌으나, 이한범의 선택은 탄탄한 도약이었다. 성급한 이적 대신 최근 빅리그 이적 사례가 꾸준히 나오는 벨기에 리그 명문으로 향하며 한 번 더 성장의 기회를 마련했다.

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사진=이한범 SNS 캡처

새로운 무대지만 곧바로 적응하는 모습을 보여줬다. 8월부터 9월까지 꾸준히 성장세를 보이며 팀 주전으로 활약했다. 하지만 최근 입지가 달라졌다. 2005년생 수비수 스필리어스가 갑작스럽게 주전으로 도약하며, 레코 감독은 이한범을 우선 순위에서 제외한 모습이다. 스필리어스는 인터밀란전에 선발로 출전했으며, 랑스전에서는 빈 골대의 골라인 바로 앞에서 상대의 슈팅을 걷어내는 엄청난 수비도 선보이며 눈도장을 찍었다.

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이한범으로서는 스필리어스의 활약이 계속된다면 입지 자체가 크게 흔들릴 수 있다. 조엘 오르도녜스까지 복귀한다면 자칫 4옵션까지 추락할 수 있는 상황, 레코 감독의 선택이 중요할 수밖에 없다. A매치 휴식기 이후 흔들린 주전 입지를 최대한 빨리 되찾는 것이 핵심 과제일 전망이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com