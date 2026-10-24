JFA '오피셜' 공식발표, '손흥민-이강인-김민재' 韓 대표팀 안전도 초비상...아시안컵 개최 불안감 폭증, "예정대로 진행 쉽지 않아"

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 양팀이 0대0 무승부로 경기를 마쳤다. 손흥민이 팬들에게 인사?f 하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

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[스포츠조선 이현석 기자]일본마저도 아시안컵 개최에 우려를 표했다.

로이터통신은 23일(한국시각) '일본축구협회(JFA)의 미야모토 회장은 사우디아라비아의 치안 문제가 계속되며 내년 아시안컵을 예정대로 여는 것이 어려울 것이라고 밝혔다'고 보도했다.

미야모토는 최근 일본 도쿄에서 열린 아시아축구연맹(AFC) 임시 총회에 참석했다. 그는 "상황을 파악한 바로는 여전히 안전하지 않은 것으로 보인다. 지금 상황에서 사우디아라비아에서 아시안컵을 진행하는 것은 쉽지 않을 것이라 생각한다"고 의견을 밝혔다. 또한 미야모토 회장은 사우디 측과도 이런 이야기를 직접 나눴다고 밝혔다. 그는 "사우디에서는 선수와 팬, 대회 참석자 모두의 안전을 최우선으로 생각하고 있다고 말했다. 결정을 내리는 데 어느 정도 시간이 걸릴 것이라고 말했다"고 했다.

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아시안컵은 최근 사우디를 향한 예멘 후티 반군의 공격이 시작되며 개최 여부를 장담하기 어렵게 됐다. 사우디의 수도인 리야드 킹 칼리드 국제공항이 미사일 공습을 받아 300명이 넘는 사상자가 발생하면서 안전 문제가 불거졌고, 이외에도 사우디를 향한 예멘 후티 반군의 공격이 계속되고 있다. 공항 운행을 전면 중단시킨 사우디도 가만히 있지 않고, 후티 반군을 향한 반격을 시작했다. 튀르키예 등 주변국들이 참전할 가능성이 제기되고 있어서 전쟁이 쉽게 끝날 것 같지 않은 모양새다. 이런 상황 속에서 개막까지 불과 3달을 앞둔 아시안컵의 진행이 가능할지에 관심이 쏠릴 수밖에 없었다.

군사적 충돌이 계속 이어진다면 참가국들로서는 안전한 대회 참가를 장담할 수 없기에 쉽사리 대회 참가를 결정할 수 없다. 모든 국가대표 선수들의 안전이 달린 문제, 섣부른 결정이 이뤄질 수 없다. 일본, 호주 등은 대회 기권까지도 고려할 수 있다는 소식이 이미 전해진 바 있다. 살만 빈 이브라힘 알칼리파 아시아축구연맹(AFC) 회장은 "11월 말까지는 기다릴 수 있다. 지역 내 상황이 매우 빠르게 더 나아질 수도, 더 나빠질 수도 있다. 앞으로 어떤 일이 일어나는지 지켜봐야 한다. 필요하다면 대회를 1년 미뤄 2028년에 개최할 수도 있다. 다만, 현재로서는 상황을 주시하고 있다. 모든 것은 예정대로 진행되고 있다"고 말했다.

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다만 조직위원회는 연기보다도 현재 예정된 시기에 개최하는 것에 여전히 집중하고 있다고 알려졌다. 최근 공식 성명을 통해 '준비 작업이 AFC 및 관계 당사자들과 긴밀한 협력 아래 계속되고 있다. 개최국 사우디아라비아의 포부와 기준을 반영하는 대회를 치르는 데 필요한 자원을 갖추기 위해 모든 노력을 다하고 있다. 동시에 대회와 관련해 전개되는 상황을 계속 지켜보며 성공적 개최를 위한 여건을 갖춰 나가겠다'고 밝혔다.

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이런 상황에서 미야모토 회장도 대회를 정상 개최하는 것에 어려움이 있을 것이라고 밝히며 내년 1월 개최 예정인 아시안컵이 어떻게 운영될지에 더 관심이 쏠리게 됐다. 사우디와 AFC가 안보 상황에 주목해 어떤 결정을 내리는지가 중요해진 시점이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com