"동기부여된 것은 사실!" '우승 요정' 떴다…허태수 GS그룹 회장, FC서울 10년 만의 정상 등극 '직관'

사진제공=FC서울

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[상암=스포츠조선 김가을 기자]허태수 GS그룹 회장이 '우승 요정'이 됐다.

김기동 감독이 이끄는 FC서울은 24일 서울월드컵경기장에서 열린 강원FC와의 '하나은행 K리그1 2026' 정규리그 마지막 경기에서 1대1로 비겼다. 서울은 21승6무6패를 기록했다. 같은 시각 2위 울산 HD도 포항 스틸러스와의 경기에서 2대2로 비기면서 우승 경쟁의 막이 내렸다. 서울은 챔피언 승점 '3'을 지워내며 2016년 이후 10년 만에 우승컵을 거머쥐었다. 전신인 안양 LG 시절을 포함해 구단 통산 7번째 '별'이다.

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경기장엔 특별한 손님이 자리했다. 허태수 GS그룹 회장이었다. 선수단에 확실한 동기부여였다. '캡틴' 김진수는 "와주신 것에 대해 감사하게 생각한다. 회장님이 오셔서 더 큰 동기부여가 된 것은 사실이다. 우승이라는 것을 바로 앞에 놓여있었기 때문에 그 동기부여는 오늘 그 어떤 선수들보다 우리가 가장 크지 않았나 생각한다"며 "선수단을 대표하는 마음으로 당연히 원하는 결과를 얻었기에 보너스 많이 주실 것으로 생각한다. 고생한 만큼 그 고생을 분명히 회장님이 잘 알아주실 것으로 생각한다"고 말했다.

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허 회장은 경기 뒤 "지난번 방문 때, 부상없이 건강한 시즌이 되어 달라고 당부했다. 여러분께서 10년만의 우승으로 화답해주셨다. 그동안의 노고에 박수를 보내며, 오랜 기간 우승을 염원해온 팬들과 함께 오늘의 기쁨을 나누고 싶다"고 했다. 그는 평소 팬 퍼스트(Fan first)를 강조하면서 구단의 모바일앱 서비스와 고객 지향형 굿즈 개발, 경기장 내 편의시설 개선 등 팬서비스 개선에 지속적인 관심을 기울여왔다. 서울은 올 시즌 리그에서 유일하게 평균 관중 2만2000명을 넘어서는 등 경기력과 팬십 모든 면에서 성과를 나타냈다.

상암=김가을 기자 epi17@sportschosun.com