깜짝 '오피셜' 공식발표, '대표팀 핵심' 김민재 11월 소집 적신호인가...부상으로 리그 결장 확정 "출전 불가, 회복에 시간 필요"

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 한국이 2대0으로 승리했다. 김민재가 팬들에게 인사하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

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[스포츠조선 이현석 기자]김민재가 부상으로 결장한다. 11월 A매치도 정상 컨디션으로 참가할 수 있을지는 아직 미지수다.

독일의 스포르트는 24일(한국시각) '애런 댕크스 수석 코치는 다른 선수의 결장 소식도 발표했다'며 바이에른 뮌헨의 결장 명단을 조명했다.

바이에른은 오는 26일 오전 1시30분(한국시각) 독일 프라이부르크의 유로파파크 슈타디온에서 프라이부르크와 2026~2027시즌 독일 분데스리가 7라운드 경기를 벌인다.

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AP연합뉴스

경기를 앞두고 바이에른의 결장 명단에 시선이 쏠렸다. 가장 눈길을 끄는 것은 역시 뱅상 콤파니 감독이었다. 최근 몸 상태가 좋지 않은 것으로알려졌던 콤파니 감독은 훈련 도중 쓰러져 병원으로 이송됐다. 당분간 회복을 위해 벤치에 앉을 수 없을 것이라고 구단이 직접 발표했다.

요슈아 키미히 또한 결장이 예고됐다. 키미히는 최근 부친상으로 인해 경기에 나서지 못했다. 댕크스 코치는 "키미히는 여전히 가족과 시간을 보내고 있다. 지금 힘든 시기를 보내고 있기에 필요한 시간이 있다. 그 시간이 지나고 팀에 복귀할 것이다"고 했다.

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댕크스 코치 입에서 다음으로 나온 이름은 바로 김민재였다. 댕크스는 "김민재는 이번 주말 경기에 출전할 수 없다. 염좌로 인해 회복에 며칠 시간이 필요하다"고 밝혔다. 김민재는 앞서 지난 아스널전에서 전반만 소화했다. 최근 김민재는 바이에른 수비진에서 주전급으로 인정받고 있었기에 RB라이프치히전에 이어 두 경기 연속 콤파니 감독의 선택을 받았다. 문제는 부상이었다. 몸 상태가 정상이 아니었기에 전반만 뛰고 교체됐다.

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김민재가 부상으로 빠지며, 향후 11월 A매치 소집 여부에도 관심이 쏠릴 수밖에 없다. 로베르트 모레노 임시 감독이 이끄는 대표팀은 11월 중동 원정 일정을 소화할 예정이다. 김민재는 앞서 9~10월 A매치에서도 적지 않은 시간을 소화하며 마지막 우즈베키스탄전은 경기에 나서지 못했다. 소속팀에서 부상까지 당한 상황, 11월 A매치 정상 소집이 가능할지는 아직 미지수다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com