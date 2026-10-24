한 명은 손흥민 뛰어넘은 대활약, 한 명은 손흥민보다 수준 미달...MLS 적응 희비 엇갈린 '월클 공격수'

사진=그리즈만 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]희비가 엇갈린 월드클래스 공격수들이다.

미국 메이저리그사커(MLS) 사무국은 23일(한국시각) '앙투완 그리즈만과 올랜도 시티가 시험대에 오른다'라며 올랜도 시티의 일정을 조명했다.

올랜도는 25일 오전 8시30분 미국 플로리다주 올랜도의 인터코 스타디움에서 뉴욕시티FC와 MLS 2026시즌 홈경기를 펼친다. 최근 3경기에서 2승1무로 상승세인 올랜도에게는 흐름을 이어나갈 기회다.

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MLS 사무국은 그리즈만을 주목했다. MLS 사무국은 '그리즈만은 지난 경기에서 2골-1도움으로 경기 최우수 선수로 뽑혔다'며 '그리즈만은 7월 아틀레티코 마드리드에서 이적한 이후 리그 14경기에서 12골7도움을 기록했다. 올랜도의 시즌을 되살리는 데 크게 기여했다'고 설명했다.

이미 유럽에서부터 기량에 의심이 없는 레전드였다. 2009년 레알 소시에다드에서 프로 데뷔한 이후 줄곧 라리가 정상급 선수 중 한 명으로 평가받았다. 아틀레티코 마드리드에서는 최고의 에이스로서 활약했다. 오랜 시간 스페인 무대에서 활약한 그리즈만은 올여름 새로운 도전을 위해 MLS로 향했고, 변함없는 기량으로 리그를 뒤흔들고 있다. MLS 신인왕 후보로 꼽히고 있는데, 2025시즌 손흥민은 안드레스 드레이어에 밀려 수상이 불발된 바 있다.

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이미 팀 동료들의 호평도 쏟아지는 그리즈만이다. 올랜도의 타이리스 스파이서는 "그리즈만 같은 대형 스타가 백업 수비를 위해 전력 질주하는 모습을 보게 되만 나도 달려가지 않을 수가 없다"고 헌신적인 태도를 칭찬했다. 저스틴 엘리스는 "공수 모두에서 헌신하는 것이 진짜 슈퍼스타다. 그가 뛰어다니는 모습을 보면 수비가 하고 싶어질 정도다"고 감탄했다.

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반면 MLS 이적 이후 고전을 면하지 못하고 있는 월드클래스 공격수도 있다. 로베르토 레반도프스키다. 레반도프스키는 올여름 그리즈만과 마찬가지로 MLS로 향했다. 시카고 파이어 유니폼을 입은 그는 19경기에 출전해 7골-3도움, 기록만 보면 완벽하게 부진한 활약도 아니다. 문제는 최근 흐름이다. 지난 9월 10일 인터 마이애미전 이후 6경기 연속 득점이 없다.

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경기 내 영향력도 크게 떨어진 모습이다. 최그 3경기에서는 박스 내 위협적인 움직임도 부족했다. 팀을 승리로 이끄는 주역이었던 그리즈만과 달리 아쉬운 흐름이 이어지고 있는 레반도프스키다. 이미 MLS컵 플레이오프 진출을 확정한 시카고로서는 레반도프스키가 플레이오프 무대에서 얼마나 활약해줄지가 중요할 수밖에 없을 전망이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com