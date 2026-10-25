"몇 달 동안 고통과 눈물 견뎌야" 이강인 적극 위로했던 최악의 부상, 엔리케 감독까지 경악..."강해져서 돌아올 것, 대체자는 영입 가능"

사진=흐비차 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]루이스 엔리케 감독이 흐비차 크바라츠헬리아 대체자 영입 가능성을 인정했다.

프랑스의 풋메르카토는 24일(한국시각) '엔리케 감독은 흐비차의 대체자를 영입할 가능성을 언급했다'고 보도했다.

풋메르카토는 '엔리케는 부상으로 장기간 출전이 불투명한 흐비차의 공백에 대해 이야기했다. 흐비차의 부재는 파리 생제르맹(PSG)에 타격이 될 것으로 예상된다. 엔리케 감독은 미카 고치, 데지레 두에, 페란 토레스 등 여러 선택지를 갖고 있다'고 전했다.

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AFP연합뉴스

흐비차는 앞서 21일 프랑스 파리의 파르크 데 프랭스에서 열린 바르셀로나와의 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 3차전에서 선발 출전했다. 흐비차는 후반 14분 도중 통증을 호소하며 경기를 계속 뛸 수 없었다. PSG는 흐비차를 빼고 마그네스 아클리우슈를 투입했다. 부상 이후 프랑스 레퀴프는 '흐비차는 무릎을 부여잡고 고통스러워했다. 공개된 영상에 따르면 그는 발에 전혀 체중을 실지 못했다'고 우려를 표했다.

최악의 결과였다. PSG는 흐비차가 무릎 전방 십자인대가 파열됐으며 수술을 받을 것이라고 공식발표했다. 사실상 올 시즌 내에 복귀는 어려울 것이라고 전망이 쏟아졌다. 최소 6개월 이상의 치료 및 재활이 필요한 상황이다.

EPA연합뉴스

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흐비차는 부상 이후 개인 SNS를 통해 "나는 모든 것을 준비했다고 생각했지만, 그러지 않았다"며 "수개월 동안 고통과 눈물을 견딜 준비가 됐다. 나는 항상 내 편이 되어준 사람들과 함께 다시 강해져서 돌아오길 바란다. 지원에 감사드리며, 곧 만나길 바란다"고 밝혔다. 팀 동료였던 이강인 또한 개인 SNS를 통해 흐비차의 사연을 전하며 위로의 이모티콘을 전했다.

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흐비차의 이탈로 엔리케 감독 또한 고민이 커지게 됐다. 흐비차는 2024~2025시즌 도중 PSG에 합류한 이후 줄곧 PSG 핵심 자원이었다. 올 시즌은 초반 활약이 아쉬웠으나, 리그 중요 경기나 유럽챔피언스리그 등에서 보여주는 활약을 고려하면 그의 존재감을 대체하는 것이 쉬운 일은 아니다. 새로운 선수 영입까지도 고려할 수 있다. 엔리케는 "특별히 새 선수 영입이 필요하지는 않다"며 "다만 기회는 언제든 열려 있다. 영입할 가능성도 있다"며 흐비차의 대체자를 겨울 이적시장에서 데려올 수 있다는 가능성을 완전히 배제하지는 않았다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com