韓 축구 에이스 '깜짝' 복귀! 이강인 드리블 성공률 100%→'가장 위협적인 선수로 떠올랐다' 극찬…AT 마드리드 6연승 질주

사진=아틀레티코 마드리드 공식 계정 캡처

Soccer Football - LaLiga - Atletico Madrid v Deportivo de A Coruna - Riyadh Air Metropolitano, Madrid, Spain - October 24, 2026 Atletico Madrid's Lee Kang-in reacts after being substituted REUTERS/Susana Vera

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[스포츠조선 김가을 기자]이강인(아틀레티코 마드리드)이 부상 우려를 씻고 돌아왔다. 팀의 6연승 질주에 힘을 보탰다.

디에고 시메오네 감독이 이끄는 아틀레티코 마드리드는 25일(이하 한국시각) 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 데포르티보와의 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 홈경기에서 후반 3분 터진 훌리안 알바레즈의 결승골을 앞세워 1대0으로 이겼다. 아틀레티코 마드리드(8승1무1패)는 파죽의 6연승을 달리며 2위 자리를 굳게 지켰다.

Atletico Madrid's South Korean midfielder #07 Kang-In Lee (2L) is challenged by Deportivo La Coruna's Italian midfielder #16 Lorenzo Amatucci (2R) during the Spanish league football match between Club Atletico de Madrid and RC Deportivo de la Coruna at Metropolitano Stadium in Madrid on October 24, 2026. (Photo by Oscar DEL POZO / AFP)

이강인은 우려를 깨고 선발 출격했다. 그는 지난 21일 열린 슈투트가르트(독일·1대1 무)와의 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 원정경기엔 나서지 않았다. 이강인은 교체 선수 명단에 포함됐으나 그라운드를 밟지는 못했다. 그가 올 시즌을 앞두고 파리생제르맹(PSG·프랑스)을 떠나 아틀레티코 마드리드로 이적한 뒤 벤치만 지킨 것은 처음이었다.

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현지 언론에선 '이강인이 대퇴사두근(허벅지 앞쪽 근육) 타박상으로 약간의 불편함을 겪고 있어서 무리하게 출전하지 않았다. 예방 차원에서 워밍업조차 하지 않았다'고 전했다. 다행히 이강인은 현지시간 22일 진행된 팀 훈련에 정상적으로 합류했고, 이날 데포르티보전에 건강한 모습으로 돌아왔다.

Soccer Football - LaLiga - Atletico Madrid v Deportivo de A Coruna - Riyadh Air Metropolitano, Madrid, Spain - October 24, 2026 Atletico Madrid's Lee Kang-in in action with Deportivo de A Coruna's Miguel Loureiro REUTERS/Susana Vera

이강인은 이날 오른쪽 측면 공격수로 나서 특유의 드리블과 날카로운 슈팅으로 존재감을 드러냈다. 축구 통계 전문 업체 '풋몹'에 따르면 이날 이강인은 67분 동안 패스 성공률 78%(21/27)를 기록했다. 드리블은 네 차례 모두 성공했다. 그는 전반 37분 오른쪽 측면에서 수비진을 흔들면서 페널티지역 안으로 공을 몰고 간 뒤 오른발 슈팅을 시도했다. 1분 뒤에는 페널티지역 오른쪽에서 왼발 감아차기 슈팅으로 상대를 위협하기도 했다.

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스페인 언론 '문도데포르티보'는 이강인을 '대담하다'고 평가했다. 이 매체는 '이강인은 경기 흐름에 녹아들거나 리듬을 찾는 데 어려움을 겪었다. 평소 그가 보여주던, 공격에 활력을 불어넣는 특유의 폭발적인 움직임도 잘 나오지 않았다. 하지만 전반 종료 직전, 그는 팀에서 가장 위협적인 선수로 떠올랐다. 두 차례 슈팅을 시도했으나, 공은 모두 골대 위를 살짝 넘어갔다'고 했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com