미쳤다! 부상서 돌아온 이강인, 환상 복귀전 '드리블 최다 성공 100%+평점 7.4점+67분'+西언론 극찬 'LEE는 정말 좋은 선수'...ATM, 데보르티보에 1-0 승 '6연승 질주'

사진=아틀레티코 마드리드 공식 계정 캡처

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박찬준 기자]'골든보이' 이강인(25·아틀레티코 마드리드)이 현지의 극찬을 받았다.

아틀레티코 마드리드는 25일 오전(이하 한국시각) 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 데포르티보 라코루냐와 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 10라운드 홈경기에서 1대0으로 승리했다. 최근 6연승의 신바람을 내며 승점 25점(8승 1무 1패)를 쌓은 아틀레티코는 2위에 올랐다. 개막 9연승 행진 중인 선두 바르셀로나(승점 27)를 승점 2차로 추격했다.

이강인은 이날 선발 명단에 이름을 올렸다. 이강인은 21일 열린 슈투트가르트와의 유럽챔피언스리그(UCL) 경기에 결장했다. 아틀레티코 입단 이후 단 한 경기도 쉬지 않은 이강인은 이날 교체로 명단에 올랐다. 당초 에스파뇰전 출전 여파로 교체 명단에 올랐을 것이라 예상됐던 이강인은 득점이 필요한 순간에도 교체 투입되지 않으며 이날 경기 출전 없이 마쳤다.

Advertisement

아틀레티코는 이강인의 부재 속 1대1로 비겼다.

이강인의 결장, 디에고 시메오네 감독의 결정이었다. 스페인 마르카는 '이강인은 대퇴사두근에 불편함을 느껴 몸을 풀 기회 조차 얻지 못했다. 당장 부상자 명단에 오를 정도는 아니었지만, 각별한 관리가 필요했다'며 '시메오네 감독 팀의 가장 강력한 공격 무기 중 하나를 포기해야 했지만, 주저 없이 안전한 선택을 내렸다. 이강인은 에스파뇰전 이후 허벅지에 느꼈던 과부하 증상이 가라앉지 않았다'고 했다.

Advertisement

이어 '더 큰 불상사를 막기 위한 신중한 결정이었다. 특히 2주 뒤에는 중요한 일정이 기다리고 있다. 바이에른 뮌헨과 바르셀로나가 불과 닷새 사이에 메트로폴리타노를 찾아온다. 유럽챔피언스리그 성적과 라 리가 선두 경쟁에 중대한 영향을 미칠 두 경기'라며 '시메오네 감독은 이강인이 팀의 핵심 주축 가운데 한 명이라는 사실을 잘 알고 있다. 따라서 중요한 15~20일 동안 전력에서 이탈할 수 있는 부상을 감수하기보다는 차라리 한 경기를 쉬게 하는 편이 낫다고 판단했다'고 전했다.

Advertisement

이강인은 빠르게 복귀했다. 23일 스페인 '문도 데포르티보'는 '이강인이 아틀레티코 훈련에 참여했다'고 전했다. 이 매체는'팀 훈련에 복귀한 이강인이 부상 예방 차원에서 맞춤형 훈련에 나섰다'며 '이강인은 UCL 경기에 선발로 출전했던 선수들과 함께 팀 훈련을 소화했다'고 보도했다.

Advertisement

데포르티보전 출전 가능성을 높인 이강인은 곧바로 선발 명단에 이름을 올렸다. 이강인은 이날까지 올 시즌 아틀레티코가 치른 공식전 13경기 중 12경기에 출전했다.

한 경기를 쉰 이강인은 줄리아노 시메오네 대신에 오른쪽 날개로 나섰다. 특유의 드리블과 날카로운 슈팅으로 강력한 존재감을 드러냈다. 이강인은 이날 후반 22분 알렉산데르 쇠를로트와 교체될때까지 볼 터치 38회를 기록하는 동안, 드리블은 4차례 시도해 모두 성공했다. 성공률 100%였다. 지상 경합에서도 5차례 모두 승리했다. 상대 페널티박스 안에서 3차례 공을 잡았고, 볼 회수 2회와 피파울 1회도 기록했다. 축구통계매체 풋몹은 이강인에게 평점 7.2점을 줬다. 또 다른 통계매체 소파스코어에서도 평점 7.4점을 받았다.

Advertisement

사진캡처=아틀레티코 SNS

전반 37분에는 오른쪽 측면에서 수비진을 흔들면서 페널티지역 안으로 공을 몰고 간 뒤 시도한 오른발 슈팅이 득점과 연결되지 않은게 아쉬웠다. 이강인은 1분 뒤에는 페널티지역 오른쪽에서 왼발 감아차기 슈팅으로 상대를 위협하기도 했다. 아틀레티코 구단은 공식 채널을 통해 이 장면을 조명하며 이강인을 '악마'라고 표현하기도 했다.

이강인의 이같은 활약에 스페인 현지에서도 엄지를 치켜올렸다. 스페인 '카데나 세르'는 '이강인은 전반전 아틀레티코에서 돋보인 몇 안 되는 선수 가운데 하나였다'면서 '한국 선수 이강인은 두 차례 개인 플레이를 통해 멋진 골에 가까운 장면을 만들어냈다'고 칭찬했다.

마르카의 이사크 수아레스 기자는 '이강인은 정말 좋은 선수'라고 짧고 강하게 평가했다. 메디나 기자도 '이강인이 아틀레티코 공격의 지휘권을 잡았다. 연속으로 두 차례 위협적인 장면을 만들어냈다'고 전했다. 이강인은 복귀전에서 강렬한 인상을 남겼다. 특히 이강인이 서서히 경기 관여도를 높인 후 경기 분위기를 바꿨다는 점은 현지의 높은 평가를 받았다.

Advertisement

로이터연합뉴스

한편, 전반을 득점 없이 마친 아틀레티코는 후반 3분 알랙스 그리말도의 크로스를 훌리안 알바레스가 문전으로 쇄도하며 오른발로 마무리하며 결승골을 뽑았다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com