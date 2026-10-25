미쳤다! 이재성, '장기' 헤더로 시즌 첫 골 폭발! 브레멘전 75분 소화+평점 8.1점 맹활약+獨언론 '희망 안겼다' 극찬...마인츠는 2-3 패배

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박찬준 기자]이재성(마인츠)이 시즌 첫 골을 폭발시켰다.

이재성은 25일(한국시각) 독일 마인츠의 메바 아레나에서 열린 베르더 브레멘과의 2026~2027시즌 독일 분데스리가 7라운드 홈 경기에서 마인츠가 1-3으로 끌려가던 후반 18분 추격 골을 터트렸다. 이재성의 올 시즌 첫 골이었다. 이재성은 올 시즌 독일축구협회컵(DFB 포칼)과 분데스리가에서 각각 도움 하나씩만 기록 중이었다. 이재성은 공식전 8경기만에 시즌 첫 골을 신고했다. 이재성은 지난 시즌 6골-4도움을 기록했다.

이재성은 앙토니 카시가 상대 오른쪽 측면에서 올린 왼발 크로스를 골문 오른쪽에서 감각적으로 헤더로 돌려놓았다. 공은 골대 왼쪽 하단으로 빨려 들어갔다. 이재성의 활약에도 마인츠는 2대3으로 패했다. 2승1무3패로 승점 10점에 머문 마인츠는 7위에 자리했다. 이날 승리한 브레멘은 승점 12점으로 6위로 뛰어올랐다.

Advertisement

이재성은 후반 30분 랜스퍼드예보아 쾨니히스되르퍼와 교체될때까지, 75분간 그라운드를 누볐다. 이재성은 75분 동안 볼 터치 52회, 패스 성공률 83%, 기회 창출 2회를 기록했다. '풋몹'은 이재성에게 팀 내 두 번째로 높은 평점인 8.1점을 줬다. 양 팀 합산으로도 네 번째로 높은 점수다.

독일 '빌트'는 3점을 줬다. 독일은 1~5점 사이에 평점을 주는데, 낮을수록 좋은 활약을 펼쳤다는 뜻이다. 3점이면 무난했다는 뜻이다. 실제 팀 내에서 두번째로 높았다. 대부분의 선수들이 최하점인 5점을 받았다. 빌트는 '오랫동안 플레이가 잘 풀리지 않았고, 공격에서도 효과적인 모습을 보여주지 못했다. 하지만 2-3으로 따라붙는 만회골을 헤더로 터뜨리며 마인츠에 다시 희망을 안겼다'고 평가했다.

Advertisement

마인츠는 경기 시작부터 끌려갔다. 전반 7분 만에 선제 실점을 허용했다. 슈테판 포슈가 페널티박스 안에서 파울을 범해 페널티킥이 선언됐다. 키커로 나선 니클라스 퓔크루크가 깔끔하게 성공시켰다. 25분에는 추가골까지 내줬다. 이번에도 페널티킥이었다. 대니 다 코스타가 파울을 범했다. 또 다시 퓔크루크가 성공시켰다.

Advertisement

마인츠도 가만 있지 않았다. 33분 한 골을 따라붙었다. 셰랄도 베커가 올린 크로스를 카시가 문전 앞에서 헤더로 연결했다. 전반은 결국 1-2로 뒤진 채 마무리됐다.

Advertisement

후반 이재성이 번뜩였다. 전반 18분 코너킥 상황에서 헤더로 감각을 예열한 이재성이 후반 18분 만회골을 넣었다. 하지만 거기까지였다. 더이상 골을 넣지 못하며 무릎을 꿇었다.

독일 '빌트'는 마인츠를 향해 '홈 징크스가 도는 듯하다. 팀은 또다시 전반 30분 동안 무기력한 모습을 보였다'고 꼬집었다. '키커' 역시 '강력했던 프리시즌과 달리 지금은 기대에 미치지 못하고 있다. 유럽대항전 출전을 노리는 팀 정신력을 갖추지 못했다. 목표를 이루려면 상대에게 많은 기회를 내줘서는 안된다'고 꼬집었다.

Advertisement

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com