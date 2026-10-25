끝내 이강인 못 만난다..."몇 주 동안 팀 떠나야할 것" 김민재도 놀랐을 충격 부상, 콤파니 감독 장기 이탈 확정

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[스포츠조선 이현석 기자]뱅상 콤파니 감독의 복귀는 당장은 어려울 예정이다.

영국의 데일리메일은 25일(한국시각) '바이에른 뮌헨 내부 관계자에 따르면 콤파니 감독은 몇 주 동안 결장할 것이다'고 보도했다.

바이에른은 앞서 24일 공식 홈페이지를 통해 '콤파니는 현재 치료를 받고 있다'며 '콤파니 감독은 바이에른 팀 훈련 도중 쓰러져 병원으로 이송됐다. 당시 그는 리저브 팀의 훈련을 지켜보고 있었다. 정밀 검사를 받고 치료를 받을 예정이며, 추후 공지가 있을 때까지 코칭 스태프가 훈련 및 경기 운영을 총괄할 것이다'고 공식 발표했다.

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선수가 아닌 감독의 부상이기에 더 큰 화제를 모았다. 독일의 빌트는 '콤파니는 구급차에 실려 병원으로 이송됐다. 콤파니 감독은 지난주 바이러스 감염으로 체력이 약해진 상태였다. 라이프치히전 당시에도 전반전이 끝난 후와 경기가 끝난 후 각각 알리안츠 아레나 감독실 소파에 누워 휴식을 취해야 했다'고 전했다.

콤파니는 앞서 라이프치히전 6대1 대승 이후에도 자리에 앉아 좀처럼 활기가 가득한 모습을 보이지 못했다. 에베를 뮌헨 단장은 콤파니 감독이 바이러스 감염과 고관절 부상으로 어려움을 겪고 있다고 설명했다. 그는 계단을 오를 때에도 다른 사람의 도움을 필요로 했다. 이후 계속해서 관리가 있었으나, 결국 병원행을 피하지 못했다.

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막스 에베를 단장은 "다행히 그의 상태는 안정적이다. 어젯밤에 그와 그의 아내와 통화했다. 그건 우리 모두에게 유쾌한 순간이 아니었다. 그는 어제 경기장에서 쓰러졌고, 모든 검사와 확인이 완료될 때까지 며칠 더 병원에 입원해야 할 것이다. 이번 일은 건강이 인생에서 가장 중요한 것이지 축구가 아니라는 것을 다시 한번 보여준다"고 밝혔다.

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콤파니가 부상으로 쓰러지며 향후 일정 운영에서도 변화는 불가피할 것으로 알려졌다. 데일리메일은 '콤파니가 금요일 2군 훈련을 관전하던 중 쓰러져 병원으로 이송되었으며, 몇 주 동안 경기에 출전할 수 없을 것이다'며 '현장에 있던 사람들은 이 사건으로 인해 큰 충격을 받았다. 관계자들은 콤파니의 일과 삶의 균형 부족을 지적하며, 그가 수면 부족, 불규칙적인 식사, 운동 부족, 과도한 커피 섭취, 그리고 지나치게 많은 업무를 맡고 있다고 주장했다'고 설명했다.

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콤파니는 이번 이탈로 인해 오는 11월 4일 아틀레티코 마드리드와의 맞대결도 경기에 함께할 수 없을 전망이다. 아틀레티코와의 경기에서는 한국 대표팀 핵심인 김민재와 이강인의 코리안더비가 예상된다. 두 선수는 최근 각 팀의 주전으로서 활약 중이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com