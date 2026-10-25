시메오네 '오피셜' 폭탄 발언, 이강인 이른 교체 후회했다..."추가 득점 실패 후 패닉까지 왔어"

로이터연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이현석 기자]디에고 시메오네 감독도 이강인의 이른 교체에 대한 아쉬움을 드러냈다.

아틀레티코 마드리드는 25일(한국시각) 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 데포르티보와의 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 홈경기에서 1대0으로 승리했다. 아틀레티코는 이번 승리로 리그 6연승을 질주, 2위 자리를 지키며 좋은 기세를 이어갔다.

이강인이 선발 명단에 자리했다. 앞서 21일 열린 슈투트가르트와의 경기 당시 타박상으로 인해 부상 결장했던 이강인이다. 우려가 컸다. A매치 기간부터 이강인은 부상이 계속해서 문제가 되고 있음을 알린 바 있다. 당시에는 발목 부상이었는데, 지난 슈투트가르트전에서는 대퇴사두근(허벅지 앞쪽 근육) 타박상이었다. 구단 또한 관리를 위해 이강인을 워밍업조차 시키지 않는 등 아끼는 모습이었다. 다행히 빠르게 돌아온 이강인은 데포르티보전을 앞두고 훈련을 정상 소화하며 선발에 복귀했다.

Advertisement

로이터연합뉴스

데포르티보를 상대로 특유의 강점이 돋보였다. 드리블과 슈팅으로 상대 수비를 흔들었다. 67분 동안 패스 성공률 78%(21/27), 드리블은 네 차례 모두 성공했다. 가장 날카로웠던 장면은 전반 37분이었다. 오른쪽 측면에서 수비진을 흔들면서 페널티지역 안으로 공을 몰고 간 뒤 오른발 슈팅을 시도, 이후 곧바로 왼발 감아차기로 골문을 노리기도 했다.

스페인의 카데나세르는 '이강인은 전반전 아틀레티코의 몇 안 되는 활약 선수 중 한 명이었다. 그는 두 번의 멋진 개인기로 골문 가까이까지 침투하며 득점 기회를 만들었다'고 호평했다. 다만 이날 경기 아틀레티코의 경기력은 기대 이하였다. 데포르티보를 상대로 수세에 몰렸고, 후반에도 알바레스의 득점을 제외하면 위협적인 장면이 부족했던 것이 사실이다.

로이터연합뉴스

Advertisement

시메오네 감독은 이날 이강인을 후반 22분에 조기 교체했는데, 경기 후 인터뷰에서 당시 이유와 더불어 아쉬움을 드러냈다. 시메오네는 "힘들고 어려운 경기였다"며 "경기 흐름을 되찾는 데 애를 먹었고, 우리가 상상했던 대로 경기를 풀어나가지 못했다. 경기 감각이 좋지 않았지만, 전술을 조정했고 그 변화 덕분에 더 많은 에너지를 얻었다"고 했다.

Advertisement

이어 "세 번의 찬스가 있었으며, 1-0으로 앞서고 있었지만 경기를 완전히 마무리 짓지는 못한 상황이었다. 그래서 쇠를로트를 투입했다. 하지만 득점에 실패하자, 이런 결과에서는 항상 그렇듯 패닉 상태에 빠지고 말았다. 데포르티보가 동점을 만들 수도 있었다"고 평가했다. 쇠를로트는 후반 22분 당시 이강인을 대신해 투입한 자원, 하지만 시메오네는 쇠를로트 투입 이후에도 추가 득점을 만들지 못하고 흐름을 내주며 이로 인해 아쉬움이 컸던 것으로 보인다.

Advertisement

올 시즌 이강인은 풀타임 소화한 경기가 많지 않다. 부상과 체력 문제들도 있지만, 아틀레티코의 확실한 베스트11으로서 활약하기 위해선 조금 더 많은 시간을 소화하며 공격포인트를 올려 활약할 필요성도 있다. 시메오네 감독의 아쉬움을 긁어줄 수 있는 선수가 되는 것이 에이스가 되는 가장 쉬운 지름길이 될 수 있을 전망이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com