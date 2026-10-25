"회복 속도가 느린 편" '韓 국가대표 미드필더' 백승호, 이렇게 안 풀릴 수 있나...11월 A매치도 날린다, 감독마저 "몇 주는 더 걸릴 것"

사진=백승호 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]'국가대표 미드필더' 백승호가 좀처럼 경기장에 돌아오지 못하고 있다.

버밍엄시티는 25일(한국시각) 영국 웨일스 카디프의 카디프시티 스타디움에서 열린 카디프와의 2026~2027시즌 잉글랜드 챔피언십 12라운드 경기에서 0대1로 패배했다. 전반 31분에 유스프 살레흐에게 실점한 이후 한 골의 격차를 따라잡지 못하며 무너졌다. 버밍엄은 최근 3연승의 기세를 이어가지 못했다.

사진=백승호 SNS 캡처

이날 경기 백승호는 다시 한번 명단에 오르지 못했다. 앞서 경기 전부터 크리스 데이비스 감독이 백승호의 선발 자체가 불가능하다고 밝힌 바 있다. 데이비스 감독은 경기 전 기자회견에서 백승호에 대해 "백승호의 회복 속도는 더딘 편이다. 아직 몇 주는 더 걸릴 것 같다. 조금만 더 기다리며 인내심을 가져야 할 것 같다. 그는 그 기간을 최대한 단축하기 위해 열심히 노력하고 있다"고 직접 부상 상태에 대해 밝혔다.

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2024년 1월 버밍엄에 입단한 백승호는 2024~2025시즌 버밍엄의 2부(챔피언십) 승격을 이끌었고, 지난 시즌에는 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 승격도 도전했다. 2026년 북중미월드컵 참가 이후 부상으로 관리가 필요했던 백승호는 올 시즌 첫 경기도 무사히 복귀하며 데이비스 감독의 고민을 해결했다. 하지만 9월부터 부상이 다시 발생하며 어려움을 겪고 있다.

사진=백승호 SNS 캡처

대표팀에서도 마찬가지였다. 백승호는 로베르트 모레노 임시 감독 체제로 9∼10월 A매치 4연전을 치른 대표팀에 발탁됐으나, 한 경기도 뛰지 못한 채 우루과이와의 두 번째 친선경기 이후 대표팀에서 소집 해제됐다. 당시 대한축구협회는 '선수, 코치진, 의무팀과 미팅 결과 남은 경기 출전보다 회복이 필요하다고 판단됐다. 선수 보호 차원에서 소집해제 후 소속팀 복귀할 예정'이라고 알렸다. 백승호는 조기 복귀에도 불구하고 몸상태 회복에 시간이 걸릴 것으로 보인다.

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백승호가 없는 상황에서 버밍엄은 상승세이기에 부담은 더 커질 수 있다. 영국의 버밍엄메일은 '최근 버밍엄의 좋은 성적은 건강한 선수단이 중요한 역할을 했다. 지난 3경기에서 동일한 20명의 선수를 경기 명단에 올랐다. 이러한 선수단의 강점은 바로 백승호의 공백이 크게 느껴지지 않는다는 사실에서 드러난다. 백승호는 당장 복귀할 것으로 예상되지 않는다'고 밝히기도 했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com