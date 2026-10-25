'루이스 선봉' 수원 삼성의 7연승 도전vs'프레이타스 출격' 성남의 무패 탈출 시도, 선발 명단 발표[현장라인업]

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[성남=스포츠조선 이현석 기자]완전히 다른 분위기의 두 팀, 하지만 물러설 수 없는 수원 삼성과 성남FC다.

성남과 수원은 25일 탄천종합운동장에서 열리는 '하나은행 K리그2 2026' 30라운드 경기를 앞두고 선발 명단을 발표했다.

우승을 확정하고자 하는 수원 삼성과 분위기 반전이 절실한 성남의 격돌이다. 두 팀의 맞대결은 2000년대 K리그를 호령하며 큰 화제를 모았었다. 최고의 더비인 수원과 서울의 '슈퍼매치' 못지않은 더비였다. 하지만 두 팀이 K리그2로 추락하며 그 위상이 예전 같지는 않다.

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올 시즌은 두 팀의 희비가 확실히 엇갈렸다. 지난 시즌 승격 문턱에서 좌절했던 수원은 이정효 감독 체제에서 상승세를 타며 리그 1위, 승점 59로 2위권과 격차를 벌렸다. 기세를 유지한다면 조기 우승 확정도 문제가 아니다. 반면 성남은 감독 교체 효과가 반짝이었다. 4경기 무승의 수렁에 빠지며 플레이오프 진출이 사실상 좌절됐다.

수원은 4-4-2 포메이션으로 나섰다. 루이스, 강현묵이 최전방, 중원은 강성진, 르본, 박현빈, 정호연이 구성한다. 수비진은 이건희, 모경빈, 고종현, 이상민, 골문은 김준홍이 지킨다.

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성남은 3-4-3 포메이션으로 맞선다. 전방에 김지혁, 전민규, 이준상, 중원은 유주안, 프레이타스, 류준선, 정숭용이 자리한다. 스리백은 이상민, 베니시오, 유선이 지킨다. 골키퍼 장갑은 이광연이 낀다.

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성남=이현석기자 digh1229@sportschosun.com