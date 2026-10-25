'성남전 퇴장 악몽' 모경빈 깜짝 선발 이유는? "주위 선수들 더 집중해주지 않을까" 이정효 감독의 계획[현장인터뷰]

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[성남=스포츠조선 이현석 기자]이정효 감독이 모경빈을 선발로 내세운 깜짝 이유를 설명했다.

수원 삼성은 25일 탄천종합운동장에서 열리는 성남과 '하나은행 K리그2 2026' 30라운드 경기를 앞두고 있다.

우승을 확정하고자 하는 수원 삼성과 분위기 반전이 절실한 성남의 격돌이다. 두 팀의 맞대결은 2000년대 K리그를 호령하며 큰 화제를 모았었다. 최고의 더비인 수원과 서울의 '슈퍼매치' 못지않은 더비였다. 하지만 두 팀이 K리그2로 추락하며 그 위상이 예전 같지는 않다.

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올 시즌은 두 팀의 희비가 확실히 엇갈렸다. 지난 시즌 승격 문턱에서 좌절했던 수원은 이정효 감독 체제에서 상승세를 타며 리그 1위, 승점 59로 2위권과 격차를 벌렸다. 기세를 유지한다면 조기 우승 확정도 문제가 아니다.

이정효 수원 삼성 감독은 "주말 경기 이후 5일 뒤에 또 경기가 있어서 훈련 강도를 그렇게 올리지는 않았다"고 했다. 수비진 구성에서는 "훈련하는 상황에서 한현서가 컨디션이 안 좋았다. 모경빈이 준비가 잘 됐고, 성남전에 퇴장 기억이 있다. 주위 선수들이 더 집중해주지 않을까 하는 부분도 생각했다"고 했다.

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중원 구성에 고민이 있었다. 이 감독은 "김민우가 발목이 좀 안 좋다. 정호연도 이번 경기가 올해 마지막 경기다. 군사 훈련을 받아야 한다. 남은 경기 다른 선수들도 활용해야 한다. 그런 측면이 있어서 김민우에게 휴식도 줬다. 없으면 없는 대로 하면 된다. (정호연도)있는 동안 팀에서 좋은 영향을 줬다. 잘 도와주고 가는 것이기에 괜찮다"고 했다.

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이 감독은 지난 24일 FC서울이 10년 만에 K리그1 우승을 차지한 것에 대해 김기동 감독에게 축하의 말을 남겼다. 그는 "정말 축하드린다고 메세지를 보낼까 했다. 벌써 다음 시즌을 생각하시지 않을까. 축하드린다는 말을 전하고 싶다"고 했다.

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지난 화성전 당시 이 감독은 경기 종료 직후 선수들의 모습에 격분하는 모습이 화제가 되기도 했다. 이 감독이 화를 낸 이유는 일관성이었다. 그는 "매경기 우리가 준비한대로 끝까지 해냈으면 한다. 체력이 없든 있든, 우리가 준비한 방향대로 쭉 나아갔으면 한다"고 했다. 팀 분위기에 대해서도 "우리팀 분위기가 좋다. 경기력이 좋을지 나쁠지는 모르지만 잘준비했다. 공격하고 있을 때 상대 역습에 많이 신경썼다. 모경빈이 출전하니, 더 집중했으면 좋겠다고 강조했다"고 했다.

성남=이현석기자 digh1229@sportschosun.com