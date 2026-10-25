압도적 챔피언! FC서울 10년 만의 7번째 '별'…이름값 대신 내실→기분 좋은 'MVP 집안싸움'

K리그1 FC서울과 강원FC의 경기가 24일 서울월드컵경기장에서 열렸다. 서울 문선민의 선취골이 터지자 선수들이 환호하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.24/

K리그1 FC서울과 강원FC의 경기가 24일 서울월드컵경기장에서 열렸다. 우승을 확정 지은 FC서울 선수들이 김기동 감독을 헹가래치고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.24/

K리그1 FC서울과 강원FC의 경기가 24일 서울월드컵경기장에서 열렸다. 우승을 확정 지은 FC서울 선수단이 환호하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.24/

Advertisement

Advertisement

[상암=스포츠조선 김가을 기자]"오늘은 '서울의 날'!"

24일 FC서울과 강원FC의 '하나은행 K리그1 2026' 33라운드 대결이 벌어진 서울월드컵경기장. 경기 종료를 알리는 휘슬이 울린 순간. '상암벌'은 거대한 축제의 장으로 변했다. 서울이 10년 만에 7번째 '별'을 완성한 역사의 한 장면이었다.

서울은 올 시즌 초부터 날카로운 힘을 발휘했다. 1983년 창단 후 처음으로 개막 4연승을 질주했다. 정규리그 33경기를 소화하는 동안 단 한 번의 연패도 허용하지 않았다. 시즌 초반 울산 HD, 전북 현대 등과 치열한 1위 싸움을 벌였지만 가장 안정적인 경기력으로 1위 자리를 꿰찼다. 2026년 북중미월드컵 휴식기를 기점으로 '압도적' 선두 자리를 지켰다. 그 결과 서울은 정규리그 마지막 경기서 강원과 1대1로 비기며 '챔피언 승점'을 모두 지웠다. 서울은 20승7무6패(승점 67)를 거두며 파이널 라운드 돌입 전 K리그1 우승을 확정했다. 전신인 안양 LG 시절을 포함해 구단 통산 7번째이자, 2016년 이후 무려 10년 만의 정상 탈환이다. 특히 파이널 라운드 이전 K리그1 우승을 조기 확정한 세 번째 대기록을 썼다. 앞서 전북이 2018년(32라운드)과 2025년(33라운드) 일찌감치 우승을 거머쥐었다.

Advertisement

'원팀'으로 만든 유쾌한 반전이다. 시즌 개막 전, 서울을 우승 후보로 꼽는 전문가는 많지 않았다. 잉글랜드 국가대표 제시 린가드는 떠났는데, '슈퍼스타급' 영입은 없다는 이유였다. 하지만 서울의 선택엔 확실한 이유가 있었다. 이름값 대신 내실을 택한 것이다. 최전방 후이즈-중원 송민규, 바베츠-수비 로스-골키퍼 구성윤 등 '뼈대'를 더욱 단단하게 하는 데 집중했다.

K리그1 FC서울과 강원FC의 경기가 24일 서울월드컵경기장에서 열렸다. 우승을 확정 지은 FC서울 클리말라가 환호하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.24/

K리그1 FC서울과 강원FC의 경기가 24일 서울월드컵경기장에서 열렸다. 서울 문선민의 선취골이 터지자 동료들이 환호하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.24/

K리그1 FC서울과 강원FC의 경기가 24일 서울월드컵경기장에서 열렸다. 우승을 확정 지은 FC서울 구성윤이 환호하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.24/

효과는 확실했다. 서울은 '스타' 없이 '팀'으로 똘똘 뭉쳤다. 서울은 올 시즌 단 29명으로 시작, 여름 이적시장을 통해 송민규(나시오날)가 떠나는 등 우여곡절이 있었지만 그럴수록 하나로 뭉쳤다. '캡틴' 김진수(34)부터 '막내' 손정범(19)까지 '원팀'으로 뛰었다. 외국인 선수들도 완벽하게 녹아들었다. 기존의 야잔과 안데르손을 비롯해 '새 얼굴' 로스, 바베츠, 후이즈까지 제 자리에서 역할을 해냈다. 지난 시즌 부상으로 고개 숙였던 클리말라도 매서운 득점포를 가동하며 부활을 알렸다. 모두가 'MVP 후보'라는 말이 나오는 이유다.

Advertisement

실제로 서울은 우승과 함께 개인상, 특히 기분 좋은 'MVP 집안싸움'이 예상된다. 클리말라는 리그 30경기에서 16골-1도움을 기록하며 득점왕 경쟁을 벌이고 있다. 정승원은 8골-7도움을 기록 중인 가운데 생애 첫 '10(골)-10(도움) 클럽' 가입을 눈앞에 두고 있다. 김진수는 개성 만점 선수들을 하나로 묶는 리더십을 발휘했다. 골키퍼 구성윤은 33경기(29실점)에 모두 나서 13차례 클린시트를 작성하는 등 서울의 뒷문을 든든하게 지켰다.

Advertisement

선수들은 한입 모아 "MVP는 우승팀에서 나와야 한다"고 외쳤다. 정승원은 "언제부터 공격포인트가 많다고 MVP를 받았는지 잘 모르겠다. 당연히 우승팀에서 받아야 한다"고 했다. 김진수도 "10년 만에 우승했고, 누가 후보로 나가도 이견이 없을 거라고 생각한다. (후보로) 누가 나가도 올 시즌은 우승팀에서 나와야 한다"고 말했다. 김기동 서울 감독은 "우리 팀에는 좋은 역할을 하는 선수가 많다, 문선민 김진수 구성윤, 클리말라. 바베츠도 포인트가 많지는 않지만 좋은 역할을 해주는 선수다. (MVP 후보는) 끝나고 난 뒤에 결정을 해야 하지 않을까 생각한다"며 미소지었다.

Advertisement

서울은 2026년 '원팀'으로 10년 만에 '완연한 봄'을 이루며 활짝 웃었다. '서울의 봄'은 이제 막 '다시' 시작했다.

상암=김가을 기자 epi17@sportschosun.com