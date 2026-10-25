'시즌 첫 홈 연승 도전' 충북청주, 용인전 베스트11 공개...'득점 2위' 가르시아 선봉[현장 라인업]

Advertisement

Advertisement

[청주=스포츠조선 박찬준 기자]충북청주FC가 용인FC를 상대로 올 시즌 첫 홈 연승에 도전한다.

충북청주는 25일 오후 4시 30분 청주종합경기장에서 용인과 '하나은행 K리그2 2026' 30라운드 홈경기를 치른다. 충북청주는 승점 32점으로 10위, 용인은 승점 27점으로 13위에 자리해 있다.

충북청주는 직전 대구 원정에서 1대3으로 패하며 시즌 첫 4연승 도전을 마무리했다. 하지만 앞서 3연승을 달리는 동안 놀라운 짜임새를 보였다. 충북청주는 최근 홈에서 좋은 모습을 보이고 있다. 올 시즌 홈에서 거둔 3승을 모두 하반기에 거뒀다. 지난 9일 성남FC와의 홈경기에서 3대1로 승리한 충북청주는 이날 이길 경우, 홈에서 첫 연승을 거둔다.

Advertisement

용인은 최근 부진하다. 최근 5경기에서 2무3패를 기록 중이다. 직전 라운드에서 홈에서 안산 그리너스에 충격의 0대4 대패를 당했다. 이 후유증을 어떻게 털어내느냐가 관건이다.

두 팀의 첫 맞대결은 무승부였다. 지난 7월 용인에서 열린 17라운드에서 전반 38분 가르시아의 헤더 선제골로 충북청주가 앞서나갔지만, 후반 24분 최영준이 동점골을 넣으며 1대1로 비겼다.

Advertisement

충북청주는 4-3-3 카드를 꺼냈다. 가르시아가 최전방에 섰고, 좌우에 이종언과 양영빈이 자리했다. 중원에는 제랄데스-허승찬-김선민이 포진했다. 박건오-조윤성-이창훈-반데이라가 포백을 구성했다. 조성빈이 골키퍼 장갑을 꼈다. 송창석 서재원 백성동 민지훈 조주영 이강한 등이 벤치에서 출발했다.

Advertisement

용인은 요동규를 축으로 가브리엘, 진태호가 스리톱을 구성했다. 김진호-김한서-최영준이 허리진을 꾸렸다. 김한길-곽윤호-이진섭-김현준이 포백을 이뤘다. 노희동이 골문을 지켰다. 김보섭 임채민 이규동 조재훈 최치웅 등이 벤치에 앉았다.

Advertisement

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com