'파죽의 7연승' 수원은 누구도 못 막는다, 승격 매직넘버 '5'... 성남전 2-0 승리[K리그2 현장리뷰]

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[성남=스포츠조선 이현석 기자]수원 삼성이 7연승을 질주했다.

수원 삼성은 25일 탄천 종합운동장에서 열린 성남FC와의 '하나은행 K리그2 2026' 30라운드 경기에서 2대0으로 승리했다.

이날 경기에서 승리한 수원은 승점 62, 1위 자리를 더욱 공고히 했다. 31라운드 결과에 따라 조기에 승격과 우승까지 확정할 기회까지 얻은 수원의 우승 매직넘버는 '5'다. 반면 성남(승점 31)은 최근 5경기에서 1무4패, 부진의 늪에 빠졌다.

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우승을 확정하고자 하는 수원 삼성과 분위기 반전이 절실한 성남의 격돌이었다. 올 시즌은 두 팀의 희비가 확실히 엇갈리는 상황이었다. 지난 시즌 승격 문턱에서 좌절했던 수원은 이정효 감독 체제에서 상승세를 타며 리그 1위로 2위권과 격차를 벌렸다. 기세를 유지한다면 조기 우승 확정도 문제가 아니었다. 반면 성남은 감독 교체 효과가 반짝이었다. 4경기 무승의 수렁에 빠지며 플레이오프 진출이 사실상 좌절됐다.

수원은 4-4-2 포메이션으로 나섰다. 루이스, 강현묵이 최전방, 중원은 강성진, 르본, 박현빈, 정호연이 구성했다. 수비진은 이건희, 모경빈, 고종현, 이상민, 골문은 김준홍이 지켰다.

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성남은 3-4-3 포메이션으로 맞섰다. 전방에 김지혁, 전민규, 이준상, 중원은 유주안, 프레이타스, 류준선, 정숭용이 자리했다. 스리백은 이상민, 베니시오, 유선이 지켰다. 골키퍼 장갑은 이광연이 꼈다.

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두 팀은 전반 초반 쉽사리 상대 골문으로 전진하지 못하며 어려움을 겪었다. 수원이 공을 잡고 경기를 주도했으나, 좋은 기회를 많이 만들지는 못했다. 수원은 전반 17분 르본이 측면 돌파 이후 박스 좌측에서 시도한 슈팅으로 성남 수비를 흔들었다. 전반 22분에는 박스 정면에서 얻은 프리킥을 루이스가 마무리했으나, 수비벽에 막히며 골문으로 향하지 못했다.

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수원이 선제골로 기선을 제압했다. 전반 26분 정호연이 공을 몰고 전개한 역습 상황, 르본이 상대 태클에도 균형을 잃지 않고 박스 좌측을 돌파했다. 르본이 올린 크로스를 박스 중앙으로 쇄도하던 강현묵이 헤더로 마무리, 성남 골망을 흔들었다.

수원은 득점 이후에도 계속해서 성남 골문을 노렸다. 전반 44분 박스 앞 혼전 상황에서 루이스의 슈팅은 골대 위로 향했다. 전반 추가시간 48분에는 박스 안에서 루이스가 다시 한번 슈팅을 시도했으나, 이광연 정면으로 향했다. 전반 추가시간 49분 박현빈의 중거리 슛도 골대를 조금 넘겼다.

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전반은 수원의 1-0 리드로 마무리됐다.

후반에도 팽팽했다. 후반 8분 골문 구석을 노린 이준상의 슈팅은 김준홍에게 잡혔다. 성남은 후반 11분 프리킥 기회도 잡았으나, 박스 안으로 올라온 크로스가 슈팅까지 연결되지는 못했다. 후반 13분 박스 정면에서 얻은 프리킥은 키커로 나선 이정빈의 슈팅이 골대 위로 향했다.

수원도 후반 14분 르본의 크로스가 문전으로 향했으나, 이광연이 잡아냈다. 좋은 기회를 놓쳤다. 후반 15분 프리킥 상황에서 정호연이 올린 크로스가 문전까지 예리하게 날아갔다. 하지만 마무리되지 못하며 추가 득점으로 이어지지 못했다. 후반 30분에는 강현묵이 박스 중앙에서 튀어오른 공을 마무리했으나, 슈팅이 골문을 벗어나고 말았다.

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수원을 지속해서 압박하던 성남은 후반 막판 아쉬운 실점을 추가하고 말았다. 후반 42분 좌측에서 루이스가 올린 크로스가 이상민을 맞고 굴절되며 성남 골문 안으로 들어갔다. 아쉬운 자책골에 성남 수비는 고개를 숙였다.

결국 경기는 수원의 2대0 승리로 마무리됐다.

성남=이현석기자 digh1229@sportschosun.com