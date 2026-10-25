사실상 멀어진 PO, 퀸타 감독은 눈 앞의 경기만 집중할 뿐[현장 인터뷰]

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[청주=스포츠조선 박찬준 기자]"우리는 눈 앞의 한 경기만 집중할 뿐이다."

루이 퀸타 충북청주 감독의 말이다. 충북청주는 25일 오후 4시 30분 청주종합경기장에서 용인과 '하나은행 K리그2 2026' 30라운드 홈경기를 치른다. 충북청주는 승점 32점으로 10위, 용인은 승점 27점으로 13위에 자리해 있다.

충북청주는 직전 대구 원정에서 1대3으로 패하며 시즌 첫 4연승 도전을 마무리했다. 하지만 앞서 3연승을 달리는 동안 놀라운 짜임새를 보였다. 충북청주는 최근 홈에서 좋은 모습을 보이고 있다. 올 시즌 홈에서 거둔 3승을 모두 하반기에 거뒀다. 지난 9일 성남FC와의 홈경기에서 3대1로 승리한 충북청주는 이날 이길 경우, 홈에서 첫 연승을 거둔다.

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두 팀의 첫 맞대결은 무승부였다. 지난 7월 용인에서 열린 17라운드에서 전반 38분 가르시아의 헤더 선제골로 충북청주가 앞서나갔지만, 후반 24분 최영준이 동점골을 넣으며 1대1로 비겼다.

충북청주는 4-3-3 카드를 꺼냈다. 가르시아가 최전방에 섰고, 좌우에 이종언과 양영빈이 자리했다. 중원에는 제랄데스-허승찬-김선민이 포진했다. 박건오-조윤성-이창훈-반데이라가 포백을 구성했다. 조성빈이 골키퍼 장갑을 꼈다. 송창석 서재원 백성동 민지훈 조주영 이강한 등이 벤치에서 출발했다.

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퀸타 감독은 "우리가 보완해야 할 점, 더 잘해야 할 부분들을 생각하면서 용인전을 준비했다"고 했다. 이날 이창훈과 양영빈이 오랜만에 선발로 나섰다. 퀸타 감독은 "이번 라인업이 용인전에 가장 적합한 라인업이라고 생각해, 투입했다. 선수들이 훈련장에서 보여주는 퍼포먼스를 토대로 결정했다"고 했다.

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연승 뒤 당한 패배, 퀸타 감독은 크게 개의치 않았다. 퀸타 감독은 "이미 시즌을 치르면서 패배를 경험했다. 어느 쪽으로 유리하게 적용할지, 다음 경기에 초점을 맞추자고 선수들에게 강조하면서 일주일을 보냈다"고 했다.

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충북청주는 대구전 패배로 사실상 플레이오프 진출이 어려워졌다. 퀸타 감독은 "플레이오프에서 멀어졌다고, 동기부여나 열정이 떨어진 것은 없다. 우리는 먼 미래보다 매 경기에만 포커스를 맞추고 준비해야 한다. 우리의 일에만 초점을 맞추고, 할 수 있는 최선을 다해 뛰는게 중요하다"고 했다.

그는 마지막으로 "용인도 많이 성장했다. 경기장에서 일어나는 일은 모두 우리에게 달려 있다. 어떤 태도로 나서는지가 중요하기 때문에 책임감을 가지고 팀을 먼저 생각한다면 충분히 좋은 경기를 할 수 있을 것"이라고 했다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com