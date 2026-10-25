"선수의 퀄리티, 의지의 차이였다" 김해운 감독이 꼽은 수원 삼성전 패배 원인[현장 기자회견]

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[성남=스포츠조선 이현석 기자]김해운 성남 감독은 수원 삼성전 패배 원인으로 선수의 퀄리티와 의지를 꼽았다.

성남은 25일 탄천종합운동장에서 열린 수원 삼성과의 '하나은행 K리그2 2026' 30라운드에서 0대2로 패배했다. 성남(승점 31)은 최근 5경기에서 1무4패, 부진의 늪에 빠졌다.

직전 5경기 14골을 터트린 수원의 공격 본능은 성남에도 예외가 없었다. 전반 26분 정석적인 역습으로 상대를 흔들었다. 정호연이 공을 잡고 역습을 전개, 좌측에서 패스를 받은 르본이 순식간에 박스 안으로 진입했다. 박스 깊숙한 곳에서 올린 크로스를 강현묵이 헤더로 마무리하며 선제골을 터트렸다. 선제골 이후 성남의 거센 추격을 끈끈한 수비로 막아낸 수원은 후반 막판 한 골을 추가했다. 후반 42분 좌측에서 루이스가 올린 크로스, 공은 이상민을 맞고 굴절되며 성남 골문 안으로 들어갔다.

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김해운 성남 감독은 "열심히 뛰어줬다. 선수들의 퀄리티 차이, 의지의 차이다. 상승세를 타고 있는 팀과 밑에서 허우적거리는 팀은 의지의 차이가 있다. 아쉬운 부분도 있다"고 했다.

후반에 공격적으로 나섰지만 성과를 거두지 못한 성남이다. 김 감독은 "경기를 하다보면 결과가 나와야 한다. 후반에 골을 넣어야 비길 수 있었다. 체력적으로 전반에 뛴 선수들을 교체함으로서 공격적으로 전개하고자 노력은 했다"고 했다. 공격적인 아쉬움에 대해서는 "골대 앞에서 머뭇거리다가 뺏기는 상황이 많다. 그런 부분이 아쉽다. 그런 것이 선수의 퀄리티 차이다"고 했다.

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성남=이현석기자 digh1229@sportschosun.com