"이제 얼마 안 남았다" 이정효 감독도 느끼는 승격의 기운, 매직넘버 5에도 방심은 없다 "더 철저히 준비"[현장기자회견]

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[성남=스포츠조선 이현석 기자]다가온 승격의 기회, 다만 마지막까지 방심은 없다.

수원은 25일 탄천종합운동장에서 열린 성남FC와의 '하나은행 K리그2 2026' 30라운드에서 2대0으로 승리했다.

직전 5경기 14골을 터트린 수원의 공격 본능은 성남에도 예외가 없었다. 전반 26분 정석적인 역습으로 상대를 흔들었다. 정호연이 공을 잡고 역습을 전개, 좌측에서 패스를 받은 르본이 순식간에 박스 안으로 진입했다. 박스 깊숙한 곳에서 올린 크로스를 강현묵이 헤더로 마무리하며 선제골을 터트렸다. 선제골 이후 성남의 거센 추격을 끈끈한 수비로 막아낸 수원은 후반 막판 한 골을 추가했다. 후반 42분 좌측에서 루이스가 올린 크로스, 공은 이상민을 맞고 굴절되며 성남 골문 안으로 들어갔다. 3경기 만에 무실점 승리로 연승을 자축했다.

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수원은 7연승에 성공했다. 승점 62점으로 1위 자리는 공고해졌다. 2위권인 수원FC와 서울 이랜드(이상 승점 54점)와의 격차는 8점이다. 4경기가 남은 시점에서 승격 확정의 '7부 능선'을 넘긴 셈이다. 31라운드 결과에 따라 조기에 승격과 우승까지 확정할 기회까지 얻은 수원의 우승 매직넘버는 '5'다. 이 감독은 "공수 전환에서 상대보다 좋았기에 이길만한 경기였다. 선수들을 칭찬해주고 싶다. 팬분들이 경기장을 많이 찾아와 주시는데 이제 정말 얼마 안 남았다"고 했다.

이정효 감독은 경기 후 "선수들이 잘 준비한만큼 기대했다. 기대한만큼을 경기장에서 잘 이행해줬다. 실점 없이 경기를 마무리한 것, 공을 뺏긴 후 반응이 상당히 좋았다. 공수 전환에서 상대보다 좋?旁藪 이길만한 경기였다. 선수들을 칭찬해주고 싶다. 팬분들이 경기장을 많이 찾아와 주시는데 얼마 안 남았다. 반드시 좋은 결과가 있을 것이다"고 했다.

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이 감독은 이날 공수전환 속도를 가장 만족스럽게 평가했다. 그는 "말했던 것처럼 공수 전환이 매우 빨랐고 반응 속도 역시 상대보다 한발 앞섰다. 그 차이 덕분에 승리를 가져올 수 있었다"고 했다.

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우승까지 매직넘버 5, 선수들은 긴장하고 있는 상황에서 이 감독은 들뜨지 않고 경기 준비를 강조했다. 그는 "다음 대구전에는 경고 누적으로 내가 벤치에 앉지 못한다"며 "선수단이 흔들리지 않고 더 높은 집중력을 발휘해야 한다. 마철준 수석코치가 팀을 잘 이끌어 줄 것이다. 선수들이 수석코치를 위해서라도 한 발 더 뛰며 다음 경기를 철저히 준비했으면 좋겠다"고 당부했다.

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전반 당시 경고를 받은장면에 대해서는 "수원은 빠른 템포로 몰아치는 경기를 펼치고 싶은데 경기 흐름과 템포가 자꾸 끊기는 것에 대해 강하게 불만을 표현했다"고 한 이 감독은 "계속 자세히 말하면 끝이 없다. 팀만 잘 지도하면 되는데 경기 외적인 부분에서 흐름이 끊겨 판도가 말릴까 봐 순간적으로 흥분했다. 하지만 우리 팀은 그런 변수에 크게 흔들리지 않고 준비한 방향대로 밀고 나가리라 본다"고 했다.

수원의 후반기 상승세의 원인으로는 팀의 문화를 꼽았다. 그는 "팀 문화의 힘이다. 선수들이 조금이라도 안일해지거나 나태한 태도를 보이면 가만히 넘어가지 않는다. 고참 선수들이 확실하게 잡아주고 있다"고 설명했다.

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성남=이현석기자 digh1229@sportschosun.com