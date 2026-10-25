"충격" 韓 축구 비상! '괴물 수비수' 김민재 결국 부상 OUT…애런 댕크스 코치 "프라이부르크전 출전 불가" 공식 발표

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 한국이 2대0으로 승리했다. 김민재가 팬들에게 인사하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

epa13311935 Min-jae Kim of Munich (R) and Willi Orban of Leipzig (L) in action during the German Bundesliga soccer match between FC Bayern Munich and RB Leipzig in Munich, Germany, 17 October 2026. EPA/RONALD WITTEK CONDITIONS - ATTENTION: The DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video.

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[스포츠조선 김가을 기자]날벼락이다. 김민재(바이에른 뮌헨)의 몸 상태가 좋지 않다.

바이에른 뮌헨은 26일 오전 1시 30분(이하 한국시각) 독일 바덴뷔르템베르크주의 유로파-파크 슈타디온에서 프라이부르크와 2026~2027시즌 독일 분데스리가 원정 경기를 치른다.

부상 변수가 발생했다. 일단 빈센트 콤파니 감독이 쓰러졌다. 구단은 24일 '콤파니 감독이 바이에른 뮌헨 2군 팀 훈련 중 쓰러졌다. 의료적 조치를 받게 됐다. 1군 감독인 그는 2군 팀의 훈련을 지켜보고 있었다. 현재 병원에서 정밀 검사를 받고 있고, 당분간 관리를 받을 예정이다. 추후 공지가 있을 때까지는 코칭스태프가 훈련 및 경기 관련 업무를 총괄할 것'이라고 공식 발표했다.

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(261018) -- MUNICH, Oct. 18, 2026 (Xinhua) -- Kim Min-Jae (R) of Bayern Munich vies with Rocco Reitz of RB Leipzig during the German first division Bundesliga football match between FC Bayern Munich and RB Leipzig in Munich, Germany, Oct. 17, 2026. (Photo by Philippe Ruiz/Xinhua)

여기서 끝이 아니다. 김민재마저 부상으로 경기에 나서지 못할 것으로 보인다. 입원 중인 콤파니 감독을 대신해 기자회견에 나선 애런 댕크스 코치는 "김민재는 이번 주말 경기(프라이부르크전)에 출전할 수 없다. 큰 문제는 아니지만, 무리해서 위험을 감수하고 싶지는 않다"고 말했다.

김민재는 22일 열린 아스널(잉글랜드)과의 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 3차전 홈 경기(2대2 무)에 선발 출전했다가 전반만 소화하고서 조나단 타와 교체됐다. 당시 독일 언론 '빌트'는 '김민재의 교체 이유가 사타구니 부위와 무릎에 문제가 있었기 때문'이라고 보도했다.

TOPSHOT - Arsenal's English midfielder #20 Noni Madueke and Bayern Munich's South Korean defender #03 KimaMin-Jae vie for the ball during the UEFA Champions League football match between FC Bayern Munich and Arsenal FC in Munich, southern Germany on October 21, 2026. (Photo by Karl-Josef HILDENBRAND / AFP)

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경기 뒤 콤파니 감독은 김민재의 부상 부위 등에 대해선 구체적으로 언급하지 않았다. 다만, "심각한 부상은 아닐 거라 생각한다. 회복에 오래 걸리지는 않을 것으로 보인다. 어쩌면 1주도 채 걸리지 않을 수 있다"고 말했다.

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김민재의 몸 상태는 11월 A매치를 앞둔 대한민국 국가대표팀 소집에도 영향을 줄 수 있다. 로베르트 모레노 임시 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 11월 13일과 17일 카타르 도하에서 사우디아라비아-카타르와 차례로 친선경기를 치른다. 모레노 감독은 29일 카타르 원정에 나설 명단을 발표할 예정이다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com