'가브리엘 멀티골' 용인, 충북청주에 2-0 승 '5경기 무승 탈출'...'2연패' 충북청주, PO 진출 실패 확정

Advertisement

Advertisement

[청주=스포츠조선 박찬준 기자]용인FC가 6경기 만에 웃었다.

용인은 25일 오후 4시 30분 청주종합경기장에서 열린 충북청주와의 '하나은행 K리그2 2026' 30라운드에서 가브리엘의 멀티골을 앞세워 2대0으로 승리했다. 5경기 무승의 수렁에서 탈출한 용인은 승점 30점으로 13위를 지켰다. 홈 첫 연승에 도전한 충북청주는 이날 패하며 2연패에 빠졌다. 승점 32점에 머문 충북청주는 플레이오프 진출 가능성이 완전히 사라졌다.

충북청주는 4-3-3 카드를 꺼냈다. 가르시아가 최전방에 섰고, 좌우에 이종언과 양영빈이 자리했다. 중원에는 제랄데스-허승찬-김선민이 포진했다. 박건오-조윤성-이창훈-반데이라가 포백을 구성했다. 조성빈이 골키퍼 장갑을 꼈다. 송창석 서재원 백성동 민지훈 조주영 이강한 등이 벤치에서 출발했다.

Advertisement

용인은 가브리엘을 축으로 유동규와 진태호가 스리톱을 구성했다. 김진호-김한서-최영준이 허리진을 꾸렸다. 김한길-곽윤호-이진섭-김현준이 포백을 이뤘다. 노희동이 골문을 지켰다. 김보섭 임채민 이규동 조재훈 최치웅 등이 벤치에 앉았다.

전반 초반 용인이 좋은 기회를 만들었다. 전반 4분 스루패스를 받은 김한서가 박스 왼쪽 파고들었다. 침착하게 반대를 보고 오른발 크로스를 올렸다. 유동규가 왼발 발리슈팅을 시도했다. 골키퍼가 슈퍼세이브했다. 이어진 코너킥에서 곽윤호가 헤더를 시도했다. 골대를 살짝 벗어났다.

Advertisement

충북청주가 반격했다. 6분 가르시아가 수비수를 따돌리고 중거리 슈팅을 시도했다. 제대로 맞지 않았다.

Advertisement

8분 용인이 페널티킥을 얻었다. 진태호의 패스를 받은 김한서가 박스 왼쪽에서 드리블 돌파에 나섰다. 김선민이 태클을 시도했고, 걸려 넘어졌다. 주심은 지체없이 페널티킥을 선언했다. VAR실과 교신한 주심은 온필드 리뷰를 진행했다. 그대로 주심은 원심을 유지했다. 가브리엘이 키커로 나섰다. 골키퍼 반대 방향으로 깔끔하게 성공시켰다.

Advertisement

용인의 공격이 계속됐다. 후방에서 넘어온 롱패스가 가브리엘을 향했다. 가브리엘은 돌파 과정에서 충북청주 수비 손에 맞았다며 강하게 항의했지만, 주심의 휘슬은 울리지 않았다.

26분 청주가 모처럼 좋은 장면을 만들었다. 중앙에서 2대1 패스 후 제랄데스가 왼발 슈팅까지 시도했지만, 수비 맞고 나갔다. 29분 충북청주가 코너킥을 얻었다. 반데이라의 킥 후 경합 상황에서 김현준의 손에 맞았다. 주심이 한참을 VAR과 교신한 후 온필드 리뷰를 진행했다. 자연스러운 동작으로 판정을 내렸다.

Advertisement

37분 용인이 코너킥 상황에서 곽윤호가 헤더로 연결했다. 골대를 벗어났다. 39분에는 이창훈의 크로스를 가르시아가 헤더로 연결했지만, 골키퍼 정면으로 향했다. 양 팀은 남은 시간 팽팽하게 맞섰고, 결국 전반은 1-0 용인의 리드로 끝이 났다.

용인이 후반 시작과 함께 변화를 줬다. 김진호를 빼고 조재훈을 넣었다. 10분 용인의 공세를 막아낸 충북청주가 날카로운 공격을 펼쳤다. 이종언이 역습에 나섰다. 이어 반데이라가 올린 크로스를 박건우가 몸을 날려 슈팅으로 연결했다. 골대를 살짝 빗나갔다. 충북청주가 곧바로 두 명을 바꿨다. 이종언과 양영빈을 빼고 백성동과 서재원을 투입했다.

14분 용인이 결정적인 기회를 만들었다. 조재훈이 박스 안까지 파고들어가며 힐패스를 했다. 가브리엘이 수비 한명을 제친 후 왼발 슈팅을 시도했다. 조성빈 골키퍼가 잘 막아냈다.

Advertisement

충북청주가 계속해서 점유율을 높이며 기회를 만들었다. 24분 반데이라의 스루패스를 받은 서재원이 컷백을 시도했지만, 가르시아까지 연결되지 않았다. 용인이 26분 변화를 줬다. 유동규 최영준을 빼고 김보섭 이규동을 넣었다.

후반 28분 변수가 생겼다. 가브리엘이 역습에 나서는 상황에서 조윤상이 막았다. 주심은 경고를 줬고, 이미 경고가 한장 있던 조윤상은 경고 누적으로 퇴장을 당했다. 용인이 공격적으로 나섰다. 32분 왼쪽에서 올라온 크로스를 김현준이 왼발 슈팅으로 연결했다. 골대를 넘어갔다.

33분 충북청주는 허승찬 대신 조주영을 투입했다. 충북청주가 곧바로 좋은 기회를 잡았다. 제랄데스의 스루패스를 받은 가르시아가 수비 한명을 벗기고 오른발 슈팅을 때렸다. 골키퍼 선방에 막혔다. 36분 백성동이 왼쪽에서 날카로운 오른발 크로스를 시도했다. 조주영이 껑충 뛰어올라 머리에 맞췄다. 골키퍼 선방에 걸렸다.

38분 용인이 좋은 기회를 놓쳤다. 가브리엘의 패스를 받은 조재훈이 골키퍼와 맞선 기회를 잡았지만, 슈팅은 골키퍼 선방에 막혔다. 이어 진태호가 리바운드된 볼을 슈팅으로 연결했지만, 이번에도 골키퍼에 막혔다. 충북청주의 공격이 계속됐다. 41분 서재원의 중거리 슈팅은 골대를 살짝 넘어갔다.

43분 가브리엘이 추가골을 넣었다. 김한서가 중앙으로 치고나서며 뒷공간을 파고들던 가브리엘에게 스루패스를 연결했다. 가브리엘이 골키퍼를 제치고 득점에 성공했다. 경기에 쐐기를 박았다.

충북청주는 제랄데스, 반데이라를 빼고 민지훈 송창석을 넣었다. 추가시간은 5분이 주어졌다. 용인은 막판 진태호 대신 임형진을 넣었다. 더이상 골은 나지 않았고, 결국 경기는 용인의 2대0 승리로 끝이 났다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com