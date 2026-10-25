'6경기 만의 승리' 최윤겸 감독 "수비 조직 훈련을 많이 한게 맞아떨어졌다"[현장 기자회견]

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[청주=스포츠조선 박찬준 기자]"수비 조직 훈련을 많이 한게 맞아 떨어졌다."

최윤겸 용인FC 감독의 미소였다. 용인이 6경기 만에 웃었다. 용인은 25일 오후 4시 30분 청주종합경기장에서 열린 충북청주와의 '하나은행 K리그2 2026' 30라운드에서 가브리엘의 멀티골을 앞세워 2대0으로 승리했다. 5경기 무승의 수렁에서 탈출한 용인은 승점 30점으로 13위를 지켰다.

용인은 이른 시간 가브리엘이 페널티킥으로 선제골을 넣었고, 막판 쐐기골까지 넣으며 귀중한 승리를 챙겼다.

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경기 후 기자회견에 나선 최 감독은 "스쿼드가 넉넉하지 못했다. 5경기 동안 무승이었다. 수비 조직 훈련을 많이 한게 맞아 떨어졌다. 충북청주가 잘하는 것을 못하게 했고, 카운터어택을 준비한게 완벽하지는 않았지만 좋은 장면을 만들어냈다. 결과도 가져왔고, 팬들에게 좋은 선물을 드려서 다행인 것 같다"고 했다.

이어 "걱정도 많았다. 다음 경기도 어려운 상대고, 그 다음도 쉽지 않은 상대다. 그래서 다행이다. 충북청주도 경기력에 있어서는 떨어지지 않는 팀이라 위쪽에서 대응한다 했을때 문제점이 노출될 수 있다 생각했는데, 뒷공간을 노리자는게 잘 됐다. 새롭게 투입된 선수들이 자기 역할을 해줬다. 실점 했을때가 문제였는데, 안하기 위해 노력했고, 실점 안한 부분도 칭찬해주고 싶다"고 했다.

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최근에 득점도 못하고 전력적으로 약하니까 가브리엘의 장점이 안나왔다. 상대가 강하게 수비하다보니 위축됐는데, 센터포워드로 위치를 바꾸면서 역할을 잘 했다. 스피드를 활용해 적극적으로 했다. 가브리엘은 공간에 볼을 넣어줄때 장점이 나온다. 수비도 열심히 해줬고, 골까지 넣어서 승리에 큰 공을 세운 것 같다"고 했다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com