'석패' 퀸타 감독 "끝까지 최선 다하는 모습 자랑스러워, 판정은 좀 아쉬웠다"[현장 기자회견]

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[청주=스포츠조선 박찬준 기자]"끝까지 최선을 다한 모습 자랑스러워, 판정은 아쉬웠다."

루이 퀸타 충북청주 감독의 아쉬움이었다. 충북청주는 25일 오후 4시30분 청주종합경기장에서 열린 용인FC와의 '하나은행 K리그2 2026' 30라운드에서 가브리엘에게 멀티골을 허용하며 0대2로 패했다. 홈 첫 연승에 도전한 충북청주는 이날 패하며 2연패에 빠졌다. 승점 32점에 머문 충북청주는 플레이오프 진출 가능성이 완전히 사라졌다.

이른 시간 가브리엘에게 페널티킥으로 선제골을 내주며 끌려간 충북청주는 후반 핵심 수비수 조윤성이 경고 누적으로 퇴장당하는 불운까지 겪었다. 후반 43분 가브리엘에게 또 한 골을 내주며 무너졌다.

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경기 후 기자회견에 나선 퀸타 감독은 "치열했던 경기였다. 전반에 볼이 빠르지 돌지 않아 자주 뺏겼다. 그 과정에서 실점까지 했다. 전반 끝난 후 후반에는 좋은 모습 보였다. 찬스 만들었는데 퇴장을 당하면서 힘든 상황으로 갔다. 찬스를 용인이 살렸다. 퇴장 이후 카운터를 맞고 2골을 내줬다. 경기 잘한 용인에게 축하하고 싶고, 우리는 모든 부분을 표현하려 했다. 찬스 살리지 못한 것은 아쉽다. 그 부분은 보완해야 한다. 양 팀 모두 좋은 경기를 했지만, 판정은 조금 아쉬웠다. 우리 선수들에게 마지막까지 포기 않는 모습, 득점을 위해 쏟아부은 모습 좋았다. 후반 내내 자부심을 느꼈다. 팬들이 목놓아 응원해주신 덕분이다. 그래서 선수들이 경기장 안에서 최선을 다할 수 있다"고 했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com