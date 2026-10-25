[오피셜]'주장 브루노 페르난데스, 첫 선발 제외' 맨유 캐릭 감독, 전술 비판→팀 분위기 엉망 만든 문책..'리산드로도 교체 명단, 주장 완장은 매과이어'

맨유의 본머스전 명단 캡처=맨체스터 유나이티드 SNS

Manchester United's head coach Michael Carrick gestures as he leaves the pitch after the Champions League opening phase soccer match between Como and Manchester United in Como, Italy, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni)

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[스포츠조선 노주환 기자]EPL 맨체스터 유나이티드 주장 브루노 페르난데스와 센터백 리산드로 마르티네스가 동시에 선발 라인업에서 빠졌다. 페르난데스는 직전 마이클 캐릭 감독의 전술을 비판했던 인물이다. 마르티네스는 팀 기술이사가 제대로 선수 영입을 하지 못했다고 비난했다가 공개 사과를 했었다.

맨유는 25일 오후 11시(한국시각) 영국 맨체스터 올드 트래포드에서 본머스와 2026~2027시즌 프리미어리그 8라운드 홈 경기를 갖는다. 맨유 구단이 이날 사전 공개한 선발 및 교체 명단을 보면 최근 문제의 발언을 했던 페르난데스와 마르티네스는 선발이 아닌 교체 명단에 포함됐다. 선발 명단에는 라멘스, 달롯, 매과이어, 마운트, 요로, 아마드, 안드레이 산투스, 틸레망스, 음뵈모, 발레바, 헤븐이 올랐다. 교체 명단은 둘을 비롯 달로우, 데리흐트, 마즈라위, 플레처, 쿠냐, 레이시, 지르크지가 들어갔다. 셰슈코, 래시포드, 마이누는 부상으로 출전에 들지 못했다. 영국 BBC는 페르난데스를 대신해 센터백 매과이어가 주장 완장을 찰 것으로 예상했다.

Soccer Football - UEFA Champions League - Como v Manchester United - Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como, Italy - October 21, 2026 Manchester United's Bruno Fernandes looks dejected after being substituted REUTERS/Alessandro Garofalo

페르난데스가 이번 시즌 리그 경기에서 선발에서 빠진 건 이번이 처음이다. 그는 주중 코모와의 챔피언스리그 리그 페이즈 원정 경기서 1대4로 패한 후 캐릭 감독의 전술에 대해 공개 비난했다. 그의 코멘트의 골자는 '용기가 없었고, 왜 전방 압박을 안 하는 지 모르겠다'는 것이었다. 캐릭 감독은 인터뷰에서 "선수들이 뛰지 않았다"고 맞받았다. 또 그는 도저히 용납하기 어려운 경기 내용이었다면 팬들에게 사과했다. 앞서 한 주 전 마르티네스는 아틀레티코 마드리드와의 챔피언스리그 원정 경기서 0대2로 패한 후 인터뷰에서 구단의 선수 영입이 부족하며 기술이사를 비판했다. 이후 그는 자신의 코멘트가 부족했다고 공개 사과했다.

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맨유는 최근 극심한 부진을 겪고 있다. 최근 7경기에서 3무4패로 승리가 없다. 역대급 시즌 초반 부진이다. 프리미어리그에선 7경기에서 1승4무2패, 승점 7점에 그치고 있다. 캐릭 감독은 경질 압박에 시달리고 있다. 그는 코모전 후 자신의 거취에 대해 침묵했다.

Manchester United's Portuguese midfielder #08 Bruno Fernandes runs during a warm up prior to the UEFA Champions League, league phase matchday 3, football match between Como 1907 and Manchester United at the Stadio Giuseppe Sinigaglia in Como, northen Italy on October 21, 2026. (Photo by PIERO CRUCIATTI / AFP)

영국 BBC 등은 맨유가 본머스전에서 질 경우, 캐릭 감독이 지휘봉을 유지하기 어려울 것으로 보고 있다. 캐릭 감독의 경질은 시간 문제라는 전망까지 나왔다. 영국 등 유럽 매체에선 맨유 경영진이 캐릭 후임 사령탑을 물밑 접촉하고 있다는 보도를 쏟아내고 있다. 하마평에는 안토니오 콘테(전 나폴리 감독), 에디 하우(전 뉴캐슬 감독), 율리안 나겔스만(전 독일 대표팀 감독) 등이 오르내리고 있다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com