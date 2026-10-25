'충격, 이대로 가면 또 패배→감독 경질' 하양 선제골→태버니어 추가골 폭발, 맨유 홈에서 본머스에 전반 0-2 졸전..'브루노 페르난데스 선발 제외, 낭패'

Bournemouth's English midfielder #16 Marcus Tavernier celebrates after scoring their second goal during the English Premier League football match between Manchester United and Bournemouth at Old Trafford in Manchester, north west England, on October 25, 2026. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

Manchester United's goalkeeper Karl Darlow, center left, and Bournemouth's Tyler Adams challenge for the ball during the English Premier League soccer match between Manchester United and Bournemouth in Manchester, England, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Dave Thompson)

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[스포츠조선 노주환 기자]충격적이다. 이대로 가면 맨체스터 유나이티드는 또 패하게 된다.

맨유가 25일 오후 11시(한국시각) 영국 맨체스터 올드 트래포드에서 벌어진 본머스와의 2026~2027시즌 프리미어리그 8라운드 홈 경기서 전반전 0-2로 뒤친 채 마쳤다. 후반 45분이 남았지만 이대로 가면 최근 8경기 연속 무승으로 또 승리하지 못하게 된다.

맨유는 전반 38분 본머스 하양에게 선제골을 내줬다. 5분 후 두번째 골을 내줬는데 그 과정에서 수비수 요로의 실수가 나왔다. 본머스는 태버니어가 두번째골을 터트렸다.

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맨유는 이날 주장 브루노 페르난데스를 처음으로 선발이 아닌 교체 명단에 올렸다. 그는 직전 주중 코모(이탈리아)와의 유럽챔피언스리그 원정 경기서 1대4로 패한 후 캐릭 감독의 전술을 비판해 큰 파장을 일으켰다.

Bournemouth's Rayan celebrates scoring his side's first goal during the English Premier League soccer match between Manchester United and Bournemouth in Manchester, England, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Dave Thompson)

홈팀 맨유는 4-2-3-1 전형으로 나섰다. 캐릭 감독은 최전방에 음뵈모, 2선에 마운트, 틸레만스,디알로, 수비형 미드필더로 발레바, 안드레이 산투스, 포백에 달롯, 헤븐, 매과이어, 요로, 골키퍼 레먼스를 투입했다. 교체 명단에 브루노 페르난데스, 리산드로 마르티네스 등이 포함됐다.

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원정팀 본머스도 4-2-3-1 포메이션으로 맞섰다. 최전방에 에바니우손, 2선에 태버니어, 클루이베르트, 하양, 수비형 미드필더로 쿡, 애덤스, 포백에 트루페르, 실바, 힐, 스미스, 골키퍼 페트로비치가 선발로 들어갔다.

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본머스는 전체 라인을 끌어올려서 강하게 전방 압박을 가했다. 맨유는 이렇다할 공격 찬스를 만들지 못한 채 끌려갔다.

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본머스가 전반 38분 세트피스에서 선제골을 뽑았다. 클루이베르트가 올려준 걸 하양이 논스톱으로 왼발로 차 넣었다. 맨유는 음뵈모의 결정적인 슈팅이 골대를 빗나갔다.

Manchester United's English midfielder #07 Mason Mount vies with Bournemouth's English defender #15 Adam Smith during the English Premier League football match between Manchester United and Bournemouth at Old Trafford in Manchester, north west England, on October 25, 2026. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

맨유는 전반 43분 두번째골을 내줬다. 요로가 수비하다가 미끄러지면서 공을 빼앗겼다. 본머스는 그 기회를 놓치지 않았다. 트루페르가 밀어준 걸 태버니어가 차 넣었다. 홈팀이 0-2로 끌려가자 실망한 맨유 팬들이 자리를 떠나기 시작했다.

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맨유가 후반전에 반전 드라마를 쓸 수 있을 지 궁금하다. 캐릭 감독은 하프 타임에 페르난데스를 어느 시점에 투입할까. 후반전 전술과 결과에 귀추가 주목된다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com