스플릿 결정됐다! 33라운드에서 쓰인 대역전극, 파이널A 막차 주인공은 '승격팀' 인천

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[스포츠조선 박찬준 기자]인천 유나이티드가 대역전 드라마를 썼다. 극적인 뒤집기에 성공하며 마지막 파이널A 티켓을 거머쥐었다.

인천은 24일 인천축구전용경기장에서 열린 제주SK와의 '하나은행 K리그1 2026' 33라운드에서 3대1로 승리했다. 승점 46점이 된 인천(43골)은 제주(승점 46·39골)와 동률을 이뤘지만, 다득점에서 4골이 앞서며 파이널A행 마지노선인 6위를 확보했다. 파이널A행을 위해 무조건 승리해야 했던 인천은 바늘구멍을 통과했다.

후반 14분 이명주의 선제골로 앞서가던 인천은 후반 27분 네게바에게 프리킥 동점골을 허용했다. 이대로라면 파이널A행이 무산되는 상황이었지만, 후반 36분 이동률이 코너킥 상황에서 때린 왼발 발리 슈팅으로 굴절되며 제주 골문 안으로 빨려 들어가며 분위기를 바꿨다. 인천은 추가시간 이청용이 쐐기골까지 넣으며 기적을 썼다.

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대반전이었다. 인천은 올 시즌을 앞두고 승격했다. 2024년 충격의 강등을 당한 인천은 지난 시즌 K리그2 우승을 차지하며 한 시즌만에 1부리그로 돌아왔다. 전망은 밝지 않았다. 핵심 공격수 무고사와 제르소는 에이징 커브가 와도 이상하지 않은 나이였고, 기대만큼의 영입은 이뤄지지 않았다. 이름값이 있는 선수는 소속팀을 찾지 못하던 '38세' 이청용이 전부였다. 하위권 전력이라는 평가가 이어졌다.

현실이 되는 듯 했다. 개막 후 첫 4경기에서 1무3패에 그쳤다. 1부의 벽을 느끼는 듯 했다. 이후 반등을 썼다. 윤정환식 견고한 4-4-2 축구가 힘을 냈다. 올 시즌 영입된 서재민이 팀에 기동력을 불어넣었고, '또 다른 신입생' 후안 이비자가 포백 한 자리를 잘지켰다. 이명주의 중원 장악력은 여전했고, 이청용이 요소요소마다 창의성을 더했다. 무고사는 14골을 넣으며 변함없는 활약을 펼쳤고, 페리에도 알토란 같은 골을 터뜨렸다.

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무엇보다 윤 감독의 지도력이 빛났다. 지난 시즌 K리그2 감독상을 수상했던 윤 감독은 1부에서도 흔들림이 없었다. 초반을 제외하고 연패가 한 번 밖에 없을 정도로 팀을 안정되게 이끌었다. 빌드업도 호평을 받았다. 특히 승부처마다 뚝심이 돋보였다. 윤 감독은 올 시즌 현대가 더비에서 3승을 거뒀고, 가장 중요한 제주전에서도 승리를 이끌었다. 인천은 결국 승격 첫 시즌 파이널A에 진출한 9번째 팀(2016년 상주, 2017년 강원, 2018년 경남, 2020년 광주, 2021년 제주+수원FC, 2023년 광주, 2024년 김천)이 됐다.

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이제 인천의 시선은 아시아 무대로 향한다. 인천은 2022년 4위에 오르며 창단 첫 아시아챔피언스리그(ACL) 진출에 성공했다. 상위권팀들과의 격차가 크지 않은만큼 스플릿 무대에서 좋은 모습을 보인다면, 충분히 가능하다. 윤 감독도 "지금 분위기로는 선수들도 ACL까지 욕심을 내고 있다는 걸 느꼈다"며 "그 믿음을 가지고 다음 주부터 시작되는 일정을 잘 준비한다면 충분히 경쟁해볼 만한 가치가 있다고 생각한다"고 했다.

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인천이 막차를 타며 올 시즌 파이널A에는 FC서울, 울산HD, 대전하나시티즌, 전북 현대, 강원FC, 인천이, 파이널B에는 제주, FC안양, 포항 스틸러스, 김천 상무, 부천FC, 광주FC가 자리했다. 이제 5경기 남았다. 서울이 33라운드에서 우승을 확정한만큼, 파이널A에서는 ACL 출전을 두고 다툰다. 모든 팀들이 가능성이 있다. 파이널B에서는 강등이 화두다. 패했을 경우 꼴찌를 확정지었던 광주(승점 21)가 부천(승점 32)에 3대0 완승을 거두며 강등 전쟁을 스플릿 라운드까지 끌고 갔다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com