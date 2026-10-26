'대충격, 홈에서 또 대참사' 3무5패→8경기 연속 무승→돌파구가 없다, 브루노 페르난데스 '문책' 결장한 맨유, 본머스에 0-3 대패..'캐릭 경질 발표만 남았다'

epa13330735 Rayan of Bournemouth celebrates scoring the 0-1 opening goal during the English Premier League match Manchester United FC against AFC Bournemouth, in Manchester, Britain, 25 October 2026. EPA/GARY OAKLEY EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

Manchester United's English head coach Michael Carrick (L) and Manchester United's assistant coach Steve Holland (R) look on during the English Premier League football match between Manchester United and Bournemouth at Old Trafford in Manchester, north west England, on October 25, 2026. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

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[스포츠조선 노주환 기자]EPL 맨체스터 유나이티드가 또 무너졌다. 충격적이다. 8경기 연속 무승 슬럼프를 이어갔다. 주중 코모전에 이어 홈에서 본머스에 완패를 당했다. 공격은 무뎠고, 수비에선 실수로 실점했다. 마이클 캐릭 감독의 경질이 불가피해지고 있다. 오피셜 발표만 남은 셈이다.

맨유가 25일(한국시각) 영국 맨체스터 올드 트래포드에서 벌어진 본머스와의 2026~2027시즌 프리미어리그 8라운드 홈 경기서 0대3 대패를 당했다. 최근 8경기에서 3무5패를 기록했다. 프리미어리그 개막 후 8경기에선 1승4무3패 승점 7점에 머물렀다. 중간 순위에서 16위로 추락했다. 강등권이 코앞이다.

맨유는 이날 주장 브루노 페르난데스를 처음으로 선발이 아닌 교체 명단에 올렸다. 그는 직전 주중 코모(이탈리아)와의 유럽챔피언스리그 원정 경기서 1대4로 패한 후 캐릭 감독의 전술을 비판해 큰 파장을 일으켰다.

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Bournemouth's Rayan celebrates scoring his side's first goal during the English Premier League soccer match between Manchester United and Bournemouth in Manchester, England, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Dave Thompson)

홈팀 맨유는 4-2-3-1 전형으로 나섰다. 캐릭 감독은 최전방에 음뵈모, 2선에 마운트, 틸레만스,디알로, 수비형 미드필더로 발레바, 안드레이 산투스, 포백에 달롯, 헤븐, 매과이어, 요로, 골키퍼 레먼스를 투입했다. 교체 명단에 브루노 페르난데스, 리산드로 마르티네스 등이 포함됐다.

원정팀 본머스도 4-2-3-1 포메이션으로 맞섰다. 최전방에 에바니우손, 2선에 태버니어, 클루이베르트, 하양, 수비형 미드필더로 쿡, 애덤스, 포백에 트루페르, 실바, 힐, 스미스, 골키퍼 페트로비치가 선발로 들어갔다.

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본머스는 전체 라인을 끌어올려서 강하게 전방 압박을 가했다. 맨유는 이렇다할 공격 찬스를 만들지 못한 채 끌려갔다.

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Soccer Football - Premier League - Manchester United v AFC Bournemouth - Old Trafford, Manchester, Britain - October 25, 2026 Players walk out before the start of the match REUTERS/Chris Radburn EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

본머스가 전반 38분 세트피스에서 선제골을 뽑았다. 클루이베르트가 올려준 걸 하양이 논스톱으로 왼발로 차 넣었다. 맨유는 음뵈모의 결정적인 슈팅이 골대를 빗나갔다.

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맨유는 전반 43분 두번째골을 내줬다. 요로가 수비하다가 미끄러지면서 공을 빼앗겼다. 본머스는 그 기회를 놓치지 않았다. 트루페르가 밀어준 걸 태버니어가 차 넣었다. 홈팀이 0-2로 끌려가자 실망한 맨유 팬들이 자리를 떠나기 시작했다.

맨유는 후반 시작과 함께 틸레만스 대신 쿠냐를 조커로 투입했다. 하지만 맨유는 후방 빌드업을 하면서 치명적인 패스 미스가 나와 추가 실점 위기를 맞기도 했다.

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Bournemouth's English midfielder #16 Marcus Tavernier celebrates after scoring their second goal during the English Premier League football match between Manchester United and Bournemouth at Old Trafford in Manchester, north west England, on October 25, 2026. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

맨유는 좀처럼 경기 흐름을 바꾸지 못했다. 맨유는 좌우 측면을 계속 파고들었다. 그러나 좀처럼 중앙에서 결정적인 찬스를 만들지 못했다. 본머스의 수비 밸런스를 깨트리지 못했다. 오히려 본머스의 전광석화처럼 빠르고 정확한 역습에 몇차례 추가 실점 위기를 맞았다.

맨유는 후반 20분 수비수 리산드로 마르티네스를 교체 투입했다. 페르난데스가 터치라인 밖에서 몸을 풀고 있었다.

맨유는 후반 26분 세번째 골을 얻어맞았다. 이번엔 골키퍼 라멘스가 판단 미스를 했다. 후방에선 쿡이 길게 차준 킥을 라멘스가 걷어내기 위해 쇄도했지만 에바니우손 보다 한발 늦었다. 에바니우손은 텅빈 맨유 골문으로 차 넣었다. 테크니컬 존의 캐릭 감독은 참담한 표정을 지었다.

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Manchester United's Portuguese defender #02 Diogo Dalot (C) vies with Bournemouth's English defender #15 Adam Smith (L) and Bournemouth's Brazilian midfielder #37 Rayan (R) during the English Premier League football match between Manchester United and Bournemouth at Old Trafford in Manchester, north west England, on October 25, 2026. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

0-3으로 끌려간 맨유는 발레바를 빼고 지르크지를 투입했다. 페르난데스는 몸을 푸는 걸 멈추고 벤치에서 외투를 다시 입었다. 맨유는 후반 34분 디알로 대신 레이시를 조커로 넣었다. 결국 페르난데스는 교체 투입되지 않았다. 맨유는 만회골을 뽑지 못했다. 본머스의 지속적인 압박을 벗겨내지 못했다. 맨유 선수들은 조급하기만 했다. 패스의 정확도가 떨어졌다. 캐릭 감독도 돌파구를 만들지 못하며 3골차 완패, 고개를 숙였다.

맨유의 다음 일정은 오는 31일 첼시와의 리그 원정 경기다. 남은 1주일 동안 맨유 경영진이 어떤 결정을 할 지 귀추가 주목된다. 노주환 기자 nogoon@sportschosun.com