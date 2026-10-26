"손흥민-오현규 투톱은 실패입니다" '낙마 아픔' 조규성, 모레노 11월 명단발표 직전 시즌 5호골 '쾅'→9일만에 또 골맛, 팀도 3-2 승리

14일 대전월드컵경기장에서 열린 대한민국과 볼리비아의 A매치 평가전. 조규성이 후반 팀의 두번째 골을 터뜨리고 기뻐하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2025.11.14/

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[스포츠조선 윤진만 기자]국대 스트라이커 조규성(미트윌란)이 시즌 5호골로 11월 A매치 명단 발표를 앞둔 로베르트 모레노 대한민국 축구 A대표팀 임시감독에게 '무력 시위'했다.

조규성은 25일(한국시각) 덴마크 헤르닝의 MCH 아레나에서 열린 륑비와의 2026~2027시즌 덴마크수페르리가 12라운드 홈 경기에서 투톱 공격수로 선발출전해 0-0 팽팽하던 전반 17분 선제골을 갈랐다.

상대 골 에어리어 부근에서 키엘 베티엔의 패스가 상대 수비수 발에 맞고 굴절돼 골문 방향으로 흘렀다. 조규성은 빠른 속도로 공을 향해 달려가 골문 상단을 노린 왼발 슛으로 골망을 흔들었다. 문전 앞 침착함이 돋보였다.

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지난 16일 에그나티아(알바니아)와의 유로파컨퍼런스리그 리그 페이즈 1차전 원정경기에서 헤더로 동점골을 가르며 1대1 무승부를 뒷받침한 조규성은 이로써 9일만에 시즌 5호골(리그 2골)을 터뜨렸다. 리그 득점은 지난달 16일 브뢴비전(4대1 승) 이후 약 40일만이다.

지난 2025~2026시즌 컵대회 포함 총 42경기를 뛰어 7골을 넣은 조규성은 올 시즌 개막 후 19경기만에 5번째 골을 터뜨렸다. 9~10월 통합 A매치 친선경기를 앞두고 부상으로 낙마했지만, A매치 데이가 끝나자마자 소속팀 경기에 나서기 시작했다.

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조규성은 29일 발표할 예정인 11월 대표팀 명단에 무난히 승선할 것으로 예상된다. 모레노호는 다음달 13일과 17일 카타르 도하에서 사우디아라비아, 카타르와 2연전을 펼칠 계획이다. 지난 4연전에서 손흥민-오현규 투톱이 사실상 실패했다는 평가를 받은 만큼, 조규성은 새로운 대안이 될 수 있다.

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미트윌란은 전반 32분 사이몬 콜린에게 동점골을 내줬으나, 전반 추가시간 4분 필립 빌링의 페널티킥 득점으로 전반을 2-1로 앞선 채 마쳤다. 후반 4분 프라이데이 에팀의 추가골로 격차를 벌렸다. 조규성은 팀이 3-1로 앞선 후반 14분 스탠리 이헤아나초와 교체돼 벤치로 물러났다.

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미트윌란은 후반 44분 구스타프 프라울로에게 실점했지만, 추가 실점없이 3대2로 승리하며 리그 12경기 연속 무패(8승4무)를 질주했다.

조규성 팀 동료인 미드필더 홍현석은 후반 28분 부상한 빌링을 대신해 17분간 그라운드를 누비며 팀 승리에 힘을 보탰다.

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조규성은 슈팅 2개(유효슛 1개), 리커버리 2개, 태클 1개, 지상경합 성공 2개, 공중볼 경합 성공 2개 등을 기록, 양팀을 통틀어 두 번째로 높은 평점 7.7점(소파스코어)을 받았다. 이는 리그 마수걸이 골을 넣은 브뢴비전 7.8점 이후 개인 최고 평점이다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

축구 국가대표팀 오픈트레이닝이 22일 충남 천안시 코리아풋볼파크에서 열렸다. 조규성이 회복 훈련을 하고 있다. 천안=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.22/