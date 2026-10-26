'이강인의 아틀레티코, 팀 분위기 최고조' 알바레즈 '이적 강행 실패' 후폭풍 날려버렸다, 연속골 후 홈팬들에게 사과→시메오네 감독 "사과 대환영" 찬사

Soccer Football - LaLiga - Atletico Madrid v Deportivo de A Coruna - Riyadh Air Metropolitano, Madrid, Spain - October 24, 2026 Atletico Madrid's Julian Alvarez in action REUTERS/Susana Vera

Atletico Madrid's Argentine coach Diego Simeone is pictured during the Spanish league football match between Club Atletico de Madrid and RC Deportivo de la Coruna at Metropolitano Stadium in Madrid on October 24, 2026. (Photo by Oscar DEL POZO / AFP)

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[스포츠조선 노주환 기자]이강인의 소속 클럽 아틀레티코 마드리드에서 훈훈한 분위기가 연출되고 있다. 올해 여름 이적시장을 후끈 달궜던 훌리안 알바레즈가 공개적으로 팬들에게 자신의 행동에 대해 사과를 했고, 이에 디에고 시메오네 감독이 제자의 사과를 높게 평가했다. 알바레즈의 FC바르셀로나 이적 실패의 여파가 이제 말끔히 해소되는 흐름이다.

아틀레티코 마드리드 사령탑 시메오네 감독이 홈팬들에게 자신의 행동에 대해 사과한 알바레스를 칭찬했다. 알바레즈는 25일(한국시각) 스페인 마드리드 메트로폴리타노에서 벌어진 데포르티보 아 코루냐와의 2026~2027시즌 라리가 10라운드 홈 경기 후반 3분 결승골을 넣어 팀의 1대0 승리를 이끌었다. 아틀레티코는 리그 7연승을 달렸다. 그는 경기 후 아틀레티코 팬들에게 공개적으로 사과했다.

Atletico Madrid's Argentine forward #19 Julian Alvarez shoots during the Spanish league football match between Club Atletico de Madrid and RC Deportivo de la Coruna at Metropolitano Stadium in Madrid on October 24, 2026. (Photo by Oscar DEL POZO / AFP)

Soccer Football - LaLiga - Atletico Madrid v Deportivo de A Coruna - Riyadh Air Metropolitano, Madrid, Spain - October 24, 2026 Atletico Madrid coach Diego Simeone reacts REUTERS/Susana Vera

그는 여름 이적시장에서 바르셀로나로의 이적을 강행하려다 클럽의 반대로 무산됐다. 아틀레티코 팬들은 그런 알바레즈에 대한 감정이 좋지 않았다. 시즌 초반 그를 향해 야유를 퍼붓기도 했다.

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알바레즈는 "월드컵 기간 동안 제 발언에 대해 팬들께 사과드리고 싶다. 말한 방식과 시기 모두 나의 실수였다"라며 "팬들이 화가 난 이유를 이해한다. 내가 팬이었다면 역시 화가 났을 것"이라고 말했다.

알바레즈는 북중미월드컵 기간 동안 바르셀로나에서 뛰고 싶다는 바람을 드러냈다. 팬들은 계약 기간이 많이 남은 알바레즈가 라이벌 바르셀로나로 이적을 강행하는 걸 이해하지 못했다. 결국 아틀레티코 구단은 이사회까지 열어 알바레즈를 바르셀로나로 이적시키지 않기로 결정했다.

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이 사과에 대해 시메오네 감독은 쉽지 않은 일이었다며, 알바레즈가 남은 시즌을 향해 올바른 태도를 보여주고 있다고 평가했다. 그는 "용서를 구하는 그 순간을 매우 높이 평가한다. 왜냐하면 그것은 결코 쉽지 않기 때문이다. 훌리안은 겸손하고 성실한 소년이며 동료들을 사랑한다. 그가 제 위치를 찾도록 해주는 사과에 감사함을 느낀다. 삶은 흘러가는 것이며 나는 이번 사과를 환영한다"고 스페인 매체 마르카가 보도했다.

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Soccer Football - LaLiga - Atletico Madrid v Deportivo de A Coruna - Riyadh Air Metropolitano, Madrid, Spain - October 24, 2026 Atletico Madrid's Julian Alvarez celebrates scoring their first goal with teammates REUTERS/Susana Vera

또 그는 "훌리안은 데포르티보 상대로 환상적인 경기를 치렀고, 팬들은 그의 골을 축하했으며, 훌리안은 며칠 전 챔피언스리그에서 그랬던 것처럼 훌륭한 경기를 펼쳤다. 우리는 이런 폼의 훌리안이 필요하다"면서 "결과에 매우 만족하며, 우리에게 승점 3점을 안겨준 훌리안의 모습에 감사하다"고 말했다.

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그런데 아스널이 계속 알바레즈 영입에 관심을 보이고 있다고 한다. 아스널은 여름 이적시장 말미에 알바레즈 영입을 추진했지만 시간이 너무 촉박해 성사되지 않았다.

아틀레티코의 다음 일정은 31일 레반테와의 리그 원정 경기다. 아틀레티코는 리그 승점 25점(8승1무1패)으로 바르셀로나에 이어 2위를 달렸다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com