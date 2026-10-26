'이제 와서, 캐릭을 지킬 수 있나' 8경기 연속 무승→EPL 16위 추락! 맨체스터 유나이티드 새 주장 매과이어 충격 발언 "우리는 감독을 전적으로 지지한다"

Soccer Football - Premier League - Manchester United v AFC Bournemouth - Old Trafford, Manchester, Britain - October 25, 2026 Manchester United's Harry Maguire during the warm up before the match REUTERS/Chris Radburn EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

epa13331245 Manchester United manager Michael Carrick looks on during the English Premier League match Manchester United FC against AFC Bournemouth, in Manchester, Britain, 25 October 2026. EPA/GARY OAKLEY EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

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[스포츠조선 노주환 기자]"우리는 감독을 전적으로 지지하고 있다."

브루노 페르난데스를 대신해 주장 완장을 찬 수비수 해리 매과이어는 본머스와의 프리미어리그 홈 경기에서 완패 이후 경질 위기에 처한 마이클 캐릭 감독을 옹호하는 발언을 했다.

맨유는 25일(한국시각) 영국 맨체스터 올드 트래포드에서 벌어진 본머스와의 2026~2027시즌 프리미어리그 8라운드 홈 경기서 0대3으로 졌다. 이번 패배로 맨유는 최근 8경기에서 3무5패로 무승 행진을 이어갔다. 최악의 시즌 초반 부진이다. 프리미어리그에선 개막 후 8경기에서 1승4무3패로 승점 7점, 리그 16위로 추락했다.

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Manchester United's English head coach Michael Carrick (L) and Manchester United's assistant coach Steve Holland (R) look on during the English Premier League football match between Manchester United and Bournemouth at Old Trafford in Manchester, north west England, on October 25, 2026. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

캐릭 감독은 이날 캡틴 페르난데스를 시즌 처음으로 선발 명단에서 제외했다. 교체 명단에 이름을 올린 페르난데스는 결국 결장했다. 후반전, 잠시 몸을 풀었지만 출전하지 못했다. 대신 주장 완장은 센터백 매과이어가 찼다. 맨유는 전반에 2실점, 후반에 쐐기골을 내줬고, 한골도 만회하지 못하며 3골차로 무너졌다.

매과이어는 경기 후 맨유 선수들이 캐릭 감독을 완벽하게 지지하고 있다고 강조했다. 그는 영국 매체 BBC와의 인터뷰에서 "우리는 마이클 캐릭 감독을 전적으로 지지하고 있다"라며 "지난 시즌 (그는) 상황을 반전시켰고 이번 시즌 유럽챔피언스리그 진출권을 따냈다"고 말했다. 캐릭 감독은 지난 2025~2026시즌 중도에 루벤 아모림 감독 경질 이후 '소방수'로 부임해 리그 3위로 팀을 이끌었다. 이번 시즌을 앞두고 정식 감독 계약을 했다. 캐릭 감독은 정식 사령탑에 오른 이후 맨유에서 2승에 그치고 있다. 프리미어리그와 유럽챔피언스리그 각각 1승씩 올렸다.

epa13331294 Harry Maguire of Manchester United in action during the English Premier League match Manchester United FC against AFC Bournemouth, in Manchester, Britain, 25 October 2026. EPA/GARY OAKLEY EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

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매과이어는 "개인으로서 우리는 충분히 잘하지 못하고 있다"면서 "이 클럽에서 뛰다 보면 두세 경기만에 이런 일이 일어날 수 있다는 것을 알게 된다. 팀을 도와 이 상황에서 벗어나기 위해 자신 안에서 뭔가를 찾아내야 한다. 우리는 축구 경기에서 승리하기 시작할 것이다. 이를 신속하게 해내야 한다"고 말했다.

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맨유는 오는 31일 첼시와 리그 원정 경기를 갖는다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com