'충격, 그는 모든 걸 내려놓았다' 8경기 연속 무승→리그 16위 추락, 맨유 마이클 캐릭 감독 "(미래) 나도 모르겠다"..홈팬들 뒤늦게 감독 응원

epa13331011 Manchester United manager Michael Carrick gestures to supporters at full time after losing the English Premier League match Manchester United FC against AFC Bournemouth, in Manchester, Britain, 25 October 2026. EPA/GARY OAKLEY EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

epa13331244 Manchester United manager Michael Carrick looks on during the English Premier League match Manchester United FC against AFC Bournemouth, in Manchester, Britain, 25 October 2026. EPA/GARY OAKLEY EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

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[스포츠조선 노주환 기자]"나도 모르겠다."

EPL 맨체스터 유나이티드가 또 졌다. 최근 8경기에서 3무5패로 단 한번도 승리하지 못했다. 프리미어리그에선 승점 7점에 머물러 리그 16위로 추락했다.

경질 위기에 처한 마이클 캐릭 맨유 감독은 25일(한국시각) 영국 맨체스터 올드 트래포드에서 본머스와의 리그 홈 경기서 0대3 완패를 당한 후 사령탑으로 미래가 불투명해진 후 팀을 위해 최선이 되는 일을 할 것이라고 말했다고 AFP통신이 전했다. 모든 대회를 통틀어 8경기 연속 승리가 없는 맨유는 본머스전 패배 이후 강등권과 승점이 단 1점 차 밖에 나지 않는다.

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캐릭 감독은 경기 후 매체 스카이스포츠와의 인터뷰에서 "힘든 상황이다. 다음은 무엇일지 나도 모르겠"라며 "나는 항상 이 축구 클럽을 위해 최선이 되는 일을 할 것이다. 내내 말해왔듯이, 지금도 그 생각은 변함없다. 내가 하는 일을 사랑한다. 이 책임감을 사랑하지만, 두고 봐야 할 것"이라고 말했다.

Manchester United's head coach Michael Carrick reacts during the English Premier League soccer match between Manchester United and Bournemouth in Manchester, England, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Dave Thompson)

AFP 통신은 참담한 결과가 이어지고 있음에도 불구하고, 맨유 팬들은 캐릭 감독을 응원했다고 보도했다. 캐릭이 퇴장할 때 그를 크게 응원했고, 대신 선수단에 비판의 화살을 돌렸다. 캐릭 감독은 "우리가 처한 이 순간에 서포터들과 그러한 유대감을 느끼는 것에 대해 만감이 교차한다. 이걸 받아들일 시간이 필요하다"라며 "팬들의 응원에 감사하지만, 상황은 있는 그대로다. 우리가 잘하지 못했다"고 말했다.

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그는 본머스 상대로 주장 브루노 페르난데스를 벤치에 앉혀두었다. 포르투갈 국가대표인 페르난데스는 교체로도 경기에 투입되지 않았다. 결과적으로 캐릭 감독의 결정은 실패였다. 지난 시즌 프리미어리그 올해의 선수였던 페르난데스는 지난 주중 코모와의 유럽챔피언스리그 리그 페이즈 원정 경기서 1대4로 완패한 후 감독의 전술을 비판한 바 있다.

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epa13330735 Rayan of Bournemouth celebrates scoring the 0-1 opening goal during the English Premier League match Manchester United FC against AFC Bournemouth, in Manchester, Britain, 25 October 2026. EPA/GARY OAKLEY EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

캐릭은 페르난데스의 시즌 첫 결장에 대해 "경기 중에는 항상 경기의 흐름을 바꾸고 반전을 만들어내기 위해 노력하는 순간들이 있다. 그것이 오늘 우리가 내린 결정이었다"며 돌려서 대답했다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com