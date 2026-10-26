'무리뉴 매직, 엘 클라시코 승리' 음바페 결승골 폭발! 레알 마드리드, 야말 골침묵 FC바르셀로나 원정 2-1 승..'라이벌 개막 10연승 저지'

Real Madrid's French forward #10 Kylian Mbappe celebrates scoring his team's second goal during the Spanish league football match between FC Barcelona and Real Madrid CF at Camp Nou Stadium in Barcelona on October 25, 2026. (Photo by Josep LAGO / AFP)

Soccer Football - LaLiga - FC Barcelona v Real Madrid - Spotify Camp Nou, Barcelona, Spain - October 25, 2026 Real Madrid's Eduardo Camavinga celebrates with teammates after Real Madrid's Kylian Mbappe scores their second goal REUTERS/Albert Gea

Real Madrid's French forward #10 Kylian Mbappe celebrates scoring his team's first goal during the Spanish league football match between FC Barcelona and Real Madrid CF at Camp Nou Stadium in Barcelona on October 25, 2026. (Photo by Lluis GENE / AFP)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 노주환 기자]레알 마드리드가 에이스 킬리안 음바페의 결승골로 적지에서 FC바르셀로나를 잡았다. 엘 클라시코 더비에서 승리한 레알 마드리드는 바르셀로나의 개막 10연승을 저지했다. 바르셀로나는 개막 9연승 후 1패를 기록했다.

레알 마드리드가 26일(한국시각) 스페인 바르셀로나 캄프 누에서 벌어진 바르셀로나와의 2026~2027시즌 라리가 10라운드 원정 경기서 음바페의 멀티골로 2대1 승리했다.

레알 마드리드는 전반 41분 음바페가 선제골을 터트렸다. 바르셀로나는 후반 16분 하피냐가 동점골을 뽑아 승부를 원점으로 돌렸지만, 후반 종료 3분 전 음바페에게 결승골을 내주고 말았다. 바르셀로나 에이스 라민 야말은 음바페와의 시즌 첫 맞대결에서 골침묵했다.

Advertisement

Barcelona's German coach Hans-Dieter Flick (R) greets Real Madrid's Portuguese coach Jose Mourinho during the Spanish league football match between FC Barcelona and Real Madrid CF at Camp Nou Stadium in Barcelona on October 25, 2026. (Photo by Lluis GENE / AFP)

경기 초반, 두 팀 다 골결정력이 떨어졌다. 아르다 귈러(레알 마드리드)가 페드리의 패스를 끊어내고 박스 안으로 침투해 쏜 슛은 골대 위로 크게 벗어났다. 2013년 3월 이후 첫 엘 클라시코를 지휘한 레알 마드리드 조제 무리뉴 감독에게는 오렐리앙 추아메니의 반칙에 항의하다 10분 만에 주심으로부터 첫 경고성 구두 주의를 받았다.

바르셀로나는 경기 시작 30분 만에 오른쪽 풀백 차비 에스파르트가 부상으로 쓰러져 알레한드로 발데가 급하게 투입됐다. 승부의 균형은 전반 종료 4분 전에 깨졌다. 음바페가 자신의 10호골을 터뜨렸는데 행운이 따랐다. 제라르 마르틴가 걷어낸 것이 코앞의 음바페를 맞고 골문 안으로 들어간 것이다.

Real Madrid's Kylian Mbappe celebrates with his teammates after scoring his side's second goal during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Joan Monfort)

Advertisement

0-1로 끌려간 홈팀 바르셀로나는 후반 시작과 함께 공격의 고삐를 조였다. 후반 시작 16분, 리그 최다 득점자인 하피냐가 박스 안에서 공을 받아 레알 마드리드 골문 구석으로 차 넣었다. 기세가 오른 바르셀로나는 마르틴의 헤더로 레알 골문을 위협했지만 선방에 막혔다. 경기 후반 야말의 슛이 골대를 살짝 비켜나갔고 프렝키 더 용의 슛은 블록에 막혔다. 다시 균형을 깨트린 건 후반 42분, 음바페였다. 에두아르도 카마빙가가 스루패스를 넣어주었고, 음바페가 달려가면서 그대로 밀어 넣었다.

Advertisement

Real Madrid's head coach Jose Mourinho, second left, argues with Referee Juan Martinez Munuera during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Jose Breton)

이 결승골로 레알 마드리드는 2023년 10월 이후 캄프 누에서 3년 만에 첫 승리했다. 최근 8차례 맞대결에서 두 번째 승리(6패)했다. 무리뉴 감독은 마드리드 지휘봉을 잡고 바르셀로나를 상대로 이어온 무패 기록을 6경기(4승2무)로 늘렸다. 리그 3연승을 달린 레알 마드리드는 승점 24점으로 리그 3위를 유지했다. 9승1패 승점 27점에 머문 바르셀로나와의 승점 차를 3점으로 줄였다. 이강인의 아틀레티코 마드리드가 승점 25점으로 2위다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com