무리뉴 매직 미쳤다! '음바페 멀티골+레알 통산 100골' 레알 마드리드, '야말 침묵+10연승 도전' 바르셀로나와의 엘클라시코서 2-1 승리...리그 3연승+공식전 5연승+선두 추격 "우리는 승리할 자격 있는 팀"

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[스포츠조선 박찬준 기자]레알 마드리드가 엘 클라시코에서 웃었다.

레알 마드리드는 26일(한국시각) 스페인 바르셀로나의 스포티파이 캄노우에서 열린 바르셀로나와의 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 10라운드 원정 경기에서 킬리안 음바페의 두 골을 앞세워 2대1로 승리했다. 시즌 첫 엘 클라시코에서 승리한 레알 마드리드는 리그 3연승에 성공했다. 공식전으로 범위를 넓히면 5연승이다.

8승2패, 승점 24점을 기록한 레알 마드리드는 3위를 유지하며, 선두 바르셀로나(승점 27)와의 승점차를 3점으로 줄였다. 2위는 아틀레티코 마드리드(승점 25)다.

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레알 마드리드는 바르셀로나전 연패도 끊었다. 올해 1월 스페인 슈퍼컵, 리그에서 연달아 패했던 레알 마드리드는 지난해 10월 홈에서 2대1로 승리한 뒤 약 1년 여만에 엘 클라시코 승리에 성공했다.

승리의 중심에 음바페가 있었다. 음바페는 이날 멀티골을 터뜨리며 레알 마드리드 입성 후 공식전 100번째 골을 터뜨렸다. 두 시즌 연속 프리메라리가 득점왕을 차지하며 엄청난 득점력을 보인 음바페는 레알 이적 후 공식전 116경기 100골 15도움을 기록 중이다.

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반면 바르셀로나는 사상 첫 개막 후 10연승 문턱에서 좌절했다. 개막 9경기를 모두 승리하며 1968~1969시즌 레알 마드리드에 이어 역대 두번째로 개막 9연승에 성공했지만, 신기록 달성에는 실패했다. 바르셀로나는 지난 파리생제르맹과의 유럽챔피언스리그에서 2대4로 패한데 이어 공식전 2연패에 빠졌다. 공교롭게도 강호에게 패하며 바르셀로나 대세론이 꺼진 모습이다.

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조제 무리뉴 감독의 용병술이 빛났다. 무리뉴 감독은 끈끈한 수비와 빠른 역습이라는 맞춤형 전술로 바르셀로나를 상대했다. 스페인 '아스'는 '무리뉴 감독이 경기전 준비한 전술이 결정적이었고, 후반 교체 투입 역시 전략적이었다. 특히 후반 카마빙가를 투입한 것은 이상적인 시나리오다. 그는 항상 공격적인 상황에서 뛰어난 모습을 보였다'고 칭찬했다. 무리뉴 감독은 레알 마드리드 지휘봉을 잡고 바르셀로나를 상대로 6경기 무패(4승2무)를 질주했다.

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홈 팀 바르셀로나는 4-3-3 포메이션을 가동했다. 앤서니 고든, 하피냐, 라민 야말, 페르민 로페스, 로드리, 페르디, 주앙 칸셀루, 헤라르드 마르틴, 파우 쿠바르시, 자비, 조안 가르시아가 선발로 나섰다. 이에 맞서는 레알 마드리드는 4-2-3-1 대형으로 나왔다. 음바페, 얀 디오만데, 주드 벨링엄, 아르다 귈러, 추아메니, 베르나르두 실바, 마르크 쿠쿠레야, 딘 하위선, 코나테, 페데리코 발베르데, 안드리 루닌이 선발 출전했다.

팽팽했던 0의 균형은 전반 41분에 깨졌다. 디오망데가 크로스를 올렸다. 마르틴이 걷어냈으나, 이 공이 음바페를 맞고 그대로 골문 안으로 향했다. 골키퍼가 손쓸 수 없는 방향으로 흐른 행운의 골이었다. 기세를 올린 레알 마드리드는 전반 막판 강하게 몰아붙였지만, 음바페의 추가골이 오프사이드로 무산됐다.

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일격을 맞은 바르셀로나는 후반 들어 공세를 강화했다. 후반 16분 승부를 원점으로 돌리는 데 성공했다. 코너킥에 이은 상황에서 페드리의 패스를 받은 하피냐가 박스 우측에서 날카로운 왼발 슈팅으로 동점 골을 터뜨렸다. 마르틴의 헤더가 루닌 골키퍼의 슈퍼 세이브에 막혔고, 야말의 슈팅도 빗나갔다.

이후 레알은 부상을 당한 발베르데 대신 덴젤 둠프리스를 투입하고, 실바 대신 에두아르도 카마빙가를 넣으며 변화를 꾀했다. 치열했던 승부는 경기 막판 다시 한번 요동쳤다. 후반 42분, 교체 투입된 카마빙가가 빠른 역습 전개 과정에서 도움을 기록했고, 패스를 받은 음바페가 박스 중앙에서 또다시 오른발로 마무리하며 결승골을 터뜨렸다.

바르셀로나는 가브리엘 제주스 등을 투입하며 막판 총공세에 나섰으나, 경기는 결국 레알 마드리드의 2대1 승리로 막을 내렸다.

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음바페는 경기 후 구단 공식 채널인 'RMTV'와의 인터뷰에서 "정말 행복하다. 내가 득점하는 것을 얼마나 좋아하는지는 모두가 알 것이다. 골로서 팀을 도울 수 있어 기쁘다"고 소감을 밝혔다. 이어 "100호골은 그저 하나의 과정일 뿐이다. 오늘 경기의 진정한 주인공은 개인이 아닌 팀"이라며 "가장 중요한 것은 우리가 적지에서 거둔 승리이며, 이것이 팀에 거대한 자신감을 불어넣어 줄 것이다. 앞으로 더 많은 골로 팀에 헌신하겠다"고 덧붙였다.

무리뉴 감독도 "이런 팽팽한 라이벌전은 수비를 두껍게 한 뒤 운 좋게 이길 수도 있는 경기였다. 하지만 우리는 침착했고, 모든 면에서 승리할 자격이 있는 떳떳한 경기를 펼쳤다"고 했다. 이어 "리그 전승을 달리던 상대와의 경기였고 올 시즌 가장 험난한 맞대결이었다. 두 팀 모두 승리를 위해 싸웠으나, 우리 선수들이 강한 압박 속에서도 조직적이고 용기 있게 대처했다"고 높이 평가했다.

그는 마지막으로 "최근 2주간 나는 우리 팀이 실력과 정신력을 모두 갖춘 '특별한 그룹'이라는 것을 배웠다"면서 "훈련장으로 돌아가면 선수들이 들떠있도록 내버려 두지 않을 것이다. 다가오는 경기에서 패한다면 오늘의 승리는 아무런 의미가 없다. 레알 마드리드는 언제나 우승을 위해 뛰는 팀"이라고 했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com